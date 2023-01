Robbanás történt egy voronyezsi reptér körül – Szivárognak a részletek

A légibázison az orosz légierő elsősorban vadászbombázókat tárol, melyek tevékenyen részt vesznek az Ukrajna ellen folytatott háborúban.

Arról megoszlanak az információk, hogy pontosan mi robbant fel: Oroszország szerint a légvédelem intézkedett egy ukrán drón ellen, az ukránok szerint tüzérségi támadás / dróntalálat érte az orosz légibázist.

Egyelőre egyik oldal információit sem lehet megerősíteni, az egymásnak teljesen ellent mondó közlések valóság tartalmáról vélhetően egy-két napon belül megjelenő műhold-felvételek döntenek majd.

It's loud in Local authorities claim that the air defense system was working.The explosions came from the direction of the #Voronezh