Bejelentette Moszkva: durván visszavágtak Makiivkáért, de a jelentés nagyon nem stimmel

Ma is közzétette szokásos, napi jelentését az orosz védelmi minisztérium. Alapvetően sem az ukrán, sem az orosz napi harctéri jelentésekkel nem érdemes foglalkozni, mert mindkét fél jelentősen túlbecsüli az ellenségnek okozott károkat, de a mai orosz jelentés kifejezetten abszurd lett.

Egy ukrán HIMARS-támadás nemrég súlyos károkat okozott az orosz haderőnek a donyeci Makiivka településén: még mindig nem tudni pontosan, hány orosz katona halt meg, de az biztos, hogy az orosz közösségi médiában nem maradt (negatív) visszhang nélkül az esemény.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 02. Katasztrofális hibát vétett az orosz hadvezetés, teljesen kiakadtak az orosz milbloggerek

A mai orosz hadijelentésnek szinte egyértelműen az a célja, hogy megnyugtassa az orosz közvéleményt: lényegében azt állítják, hogy nem csupán megsemmisítették azokat az ukrán csapatokat, amelyek a Makiivka elleni támadást kivitelezték, hanem a térségben számos másik ukrán alakulatot is letöröltek a föld színéről.

Tény, hogy ma hajnalban orosz tüzérségi támadás érte a Kramatorszk melletti Druzskovka települést és az is igaz, hogy a támadásban felrobbant a településen található jégcsarnok, illetve valószínűleg a vasútállomást is találat érte. Az oroszok szerint az arénát ukrán csapatok elszállásolására használták és a támadásban meghalt 120 ukrán katona, megsemmisült két amerikai HIMARS rakéta-sorozatvető, négy cseh RM-70 Vámpír rakéta-sorozatvető, 800 tüzérségi rakéta és hat egyéb katonai jármű.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 03. Hatalmas robbanás történt Kramatorszk térségében, miközben élőben közvetített a francia televízió

A jelentés hitelességét a támadás után készült felvételek erősen kétségbe vonják: a druzskovkai aréna, bár tényleg súlyos károkat szenvedett, láthatólag nem volt az ukrán haderő átmeneti szállása. A felvételeken egyetlen ukrán katona, holttest vagy vérfolt nem látható. Persze, az orosz-rajongók biztos ezt is megmagyarázzák azzal, hogy "a hollywoodi producerek gyorsan eltávolították a 130 holttestet és minden nyomát a térségből." Katonák, sem eszközeik, sem a támadás után közvetlenül, sem a reggel készült felvételeken, sem az aréna körül készült felvételeken nem láthatók. Nagyon úgy néz ki, hogy egy üres épületet vagy csupán egy ellátmány-raktárat lőtt szét az orosz tüzérség.

Arról is érdemes szót ejteni, hogy az orosz haderő rendszeresen jelenti az amerikai M142 HIMARS rakétarendszerek megsemmisítését, de a mai napig egyetlen egy ilyen eszköz kilövéséről, roncsairól sincs sem fényképes, sem videós bizonyíték. Persze, ettől még nem kizárható, hogy vesztettek már az ukránok HIMARS-rendszert a harcokban, de az orosz védelmi minisztérium már októberben 20 kilőtt HIMARS-nél járt, holott az Egyesült Államok ezen a ponton mindössze 16 ilyen rakétarendszert szállított Ukrajnának. Persze, ezt is meg lehet magyarázni: „Amerika biztosan hazudik az ukránoknak biztosított HIMARS-ek mennyiségéről, a CIA pedig törli az internetről a kilövésükről szóló bizonyítékokat.” Lehet, hogy most Druzskovkánál tényleg elkaptak pár HIMARS-t, hiszen egyértelmű bizonyíték (se pró, se kontra) nem került elő a támadásról, de az eddigi jelentések hitelességéből kiindulva ez nagyon valószínűtlennek tűnik.

Az orosz védelmi minisztérium napi jelentéseit tehát nem érdemes komolyan venni, a mostani közlés viszont talán eléri célját: az orosz közvélemény megnyugszik, hogy megbosszulták a Makiivkánál elesett katonák halálát, még akkor is, ha valójában nem.