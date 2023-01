Felveszi a kapcsolatot Oroszországgal Amerika egyik legfontosabb szövetségese 

Kohen közölte, kedden telefonon fog egyeztetni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel. Ez lesz az első beszélgetés Lavrov és egy izraeli külügyminiszter között az orosz invázió kezdete óta.

Elődje, Jair Lapid sem Szergej Lavrovval, elnöki ideje alatt pedig Vlagyimir Putyinnal sem kommunikált. A választásokat elveszítő politikus korábban elítélte Oroszország ukrajnai invázióját, és az orosz hadsereg cselekményeit háborús bűnnek is nevezte, ennek ellenére humanitárius segélyszállítmányokon kívül nem nyújtott támogatást a védekező ukrán félnek.

Cohen beszédében utalt arra, hogy elődjével ellentétben ő nem hajlandó nyilvánosan elítélni Oroszországot.

Oroszország és Ukrajna ügyében egy dolgot biztosan megteszünk: nyilvánosan kevesebbet beszélünk

– mondta.

He added that the Israeli Foreign Ministry will draft a new responsible policy on the war in Ukraine and hinted that unlike his predecessor Yair Lapid, he will not condemn Russia publicly.On the issue of Russia and Ukraine we will do on thing for sure speak less in public