Miközben az oroszok másra figyeltek, az ukrán erők szép csendben megközelítettek egy kulcsfontosságú várost

A közösségi médiában olyan ukrán harctéri felvételek keringenek, amelyek állítólag Kremina település területén készültek. Egyes feltételezések szerint a videó a város északi külterületén készülhetett. Kremina logisztikai szempontból kulcsfontosságú településnek számít, amit az ukrán erők hónapok óta próbálnak bevenni.

A háború előtt közel 20 ezer fős lakosú település alig tíz kilométerre fekszik Szeverodonyecktől és Liszicsanszktól, amit az orosz erők július elején foglaltak el Ukrajnából, teljesen „felszabadítva” vele a szakadár Luhanszki Népköztársaságot.

A településért december közepe óta dúlnak erőteljes harcok, az orosz csapatok folyamatosan próbálták erősíteni a térség védelmét, miközben egyre nagyobb ukrán nyomás nehezedett rájuk. Kremina fontosságát logisztika csomópontként betöltött szerepe adja. A településen áthaladó P66-os főút azért fontos, mert az oroszországi Belgorod térségéből többek közt ezt az útvonalat használják a donbaszi csapatok utánpótlásához.

A P66-os utat október óta tüzérségi tűz alatt tartják az ukránok, de ha sikerül az utat és a települést szárazföldön is bevenni, azzal komolyan meggyengülne az orosz csapatok utánpótlása, és Licsicsanszk és Szeverodonyeck városok védelme.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint a csata már Kremina közelében zajlik. A felvételeken elképzelhető, hogy a településen is áthaladó Kraszne folyó látszik, háttérben Kremina külterületén épült házakkal. A felvétel pontos helyét geolokációval még nem sikerült meghatározni.

footage of the battle from the first person #Kreminna

Mindeközben, egy másik alakulat délről mért csapást a licsicsanszki olajfinomító irányába. Bár ez a rész legalább 15 kilométerre van Kreminától, de jól látszik, hogy az ukránok igyekeznek áttörést kiharcolni a Bahmuttól északabbra fekvő frontvonalon.

K2 special unit is active next to the Lysychansk refinery, combat footage Part 1 #Ukraine

Az oroszok megértették, hogy ha elveszítik Kreminát, az egész védelmi vonaluk elesik

- írta még december végén Szerhij Hajdaj, a luhanszki régió elűzött kormányzója.

Az orosz csapatoknak egy hónap alatt sikerült egy nagyon erős védelmet kiépíteniük. Hatalmas mennyiségű tartalékot és felszerelést vittek oda. Folyamatosan megújítják az erőiket a térségben

– indokolta a kormányzó a lassú ukrán előrehaladás okát.

Az egyik legnépszerűbb, mérsékelten oroszpárti Telegram-csatorna, a Rybar hétfő délutáni elemzésében megerősítette az ukrán csapatok fokozott aktivitását a térségben.

According to the Russian source Rybar, Ukrainian Army is preparing for a large-scale operation against Kremmina. UAVs of the 66, 25, 80 and 95th Brigade of UA are making recon operations on the Dibrova-Kremmina-Bilohorivka axis. The same situation exists on the Kupyansk line.

Az erősen ukránpárti NOËL Twitter-oldal térképei szerint az ukrán csapatok már elfoglalták Cservonopopivka települést és a P66-os főútat. Ezt az állítást független forrásból még nem erősítették meg, az Institute for the Study of War amerikai agytröszt pár kilométerrel hátrébb becsüli a jelenlegi frontvonalat.

️Chervonopopivka (2) and Dibrova came under artillery fire. ️AFU repelled an attack north of Bilohorivka (3). ️Russians are reporting that the AFU is getting active in the area. Also on the other bank of the SD river, coming from the forest south of Kreminna (1). #Kreminna

