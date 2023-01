Egyetlen ukrán támadás súlyos orosz veszteségeket okozott, mindenki Makiivkáról beszél - Háborús híreink kedden

Az orosz gázszállítások drasztikus visszaesése miatt Európa új importlehetőségek keresésébe kezdett. Ezek egyike a Déli Gázfolyosó, amelyen keresztül már most is érkezik azeri gáz a kontinensre, de az igazi nagy eredmény az lenne, ha a Kaszpi-tenger másik oldalán fekvő Türkmenisztánból is mehetne földgáz Európába egy még megépítendő tenger alatti vezetéken keresztül, a posztszovjet ország ugyanis a világ negyedik legnagyobb gázkincsén ül. Hiába állt azonban a kezdeményezés mögé Recep Tayyip Erdogan török elnök, úgy tűnik, belátható időn belül a türkmén gáz elérhetetlen lesz Európa számára. A világ egyik legelzártabb országában, ahol a volt elnök tavaly a fiának adta át névlegesen a hatalmat, most épült föl temérdek pénzből egy új város, miközben a lakosság körében egyre nagyobb a nyomor. Bár az ukrajnai háborúban a türkmén vezetés hivatalosan nem foglalt állást, nagyon úgy tűnik, hogy Moszkva oldalán állnak, és nagyon hasonló Nyugat-ellenes retorikát hangoztatnak, mint a Kreml.