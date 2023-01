Munkában a Putyin-ellenes partizánok, ez egyre kellemetlenebb a Kremlnek 

Az ukrán hírszerzés információi szerint hajnalban egy gerillacsoport akciója megállásra kényszerítette az orosz vonatközlekedést a Transzszibériai vasút Krasznojarszk melletti szakaszán. A város Szibériában található, mintegy 5 ezer kilométerre Ukrajnától.

On the night of January 4 in Russia, partisans once again stopped the movement of civilian trains and military echelons on the section of the Trans-Siberian Railway in the Krasnoyarsk region. pic.twitter.com/g72hL81FCO