Gigantikus szerelvény tart Ukrajnába, jól megpakolták katonai járművekkel

Törökország még augusztusban 50 darab Kirpit szállított Ukrajna részére, ekkor ígérték meg további 150 jármű átadását a háborúban levő országnak. Az új, Romániában készült videón 42 darab ilyen jármű látható a vasúti pályán, ezzel az ígért szállítmány újabb adagja érkezhet Ukrajnába.

A new video from Romania shows that the next batch of Turkish MRAP vehicles has been sent to Ukraine. Turkey sent 50 Kirpi vehicles in August and there were rumors that another 150 would be sent later.The new video shows 42 Kirpis on track. pic.twitter.com/QVZCLvSQXo