Mi történik, ha Kevin egyedül marad a házban? – Közel-keleti szintre süllyedhet az amerikai politika, ha nincs válasz

Mivel Kevin McCarthy házelnöki pályázata akadozik, felmerült a republikánus pártban, hogy esetleg más jelölt mellett kellene kiállni. A helyzet nem egyszerű, mivel kevesen mernek nyíltan kiállni, az esélyesnek gondolt jelöltek pedig leginkább arra várnak, hogy McCarthy magától visszalépjen. A Politico elemzése mindazonáltal végig vette az esélyes jelölteket és a problémáikat is, amelyek közül kiemelkedik az alaphelyzet: hogyan szerezzék meg a teljes republikánus többséget?

Kevin McCarthy házelnöki pályázata jelenleg súlyos kihívásokkal néz szembe, mivel a párja jobbszéle nem támogatja. Ennek kapcsán felmerült, hogy milyen egyéb jelöltek kerülhetnek szóba a házelnöki pozícióért zajló küzdelemben.

Egyelőre csak Justin Amash, egy volt képviselő, aki 2019-ben republikánusból függetlenre váltott, az, egyetlen, akinek a neve nyilvánosan előkerült. Relatív ismeretlensége is jelzi, hogy a képviselőház republikánus képviselői jelenleg milyen problémák közepette vannak.

Jelenleg nem tudnak házelnököt választani, és szerintem ez sokféleképpen játszódhat le. És van értelme, hogy itt legyek, hogy felajánljak egy lehetőséget

- mondta Amash szerdán az ülésteremben.

De az a tény, hogy McCarthy pályázata olyannyira veszélyben van, hogy a Freedom Caucus egy korábbi, függetlenné vált tagja bátornak érezte magát, hogy szerdán a Capitoliumban pompázzon, rámutat arra a nagyobb politikai és matematikai kihívásra, amellyel a párt szembesült:

Ha nem McCarthy, akkor ki más nyerhetné el a republikánusok majdnem teljes támogatását - és ki akarja még egyáltalán a pozíciót?

Egy republikánus párttag foglalta össze legjobban a párt dilemmáját:

Kevinnek nincsenek meg a szavazatai, de senkinek sincs több szavazata, mint Kevinnek.

Az ambiciózus republikánus törvényhozók, akik saját házelnöki álmaikat dédelgetik, tudják, hogy ha most lépnének, azt úgy tekintenék, mintha McCarthy-t hátba szúrnák, és ezzel a lépéssel elidegenítenék így az ő szövetségeseit. És mivel nincs konszenzusos jelölt, bármelyik reménybeli házelnöknek ugyanazt a problémát kellene megoldania a szavazatokkal, ami eddig McCarthy számára is nehéznek bizonyult.

A képviselők elismerik, hogy mivel McCarthy még mindig versenyben van, nehéz világos képet kapni egy másik lehetőségről, aki egyéb képességei mellett az ő adománygyűjtő képességeivel is felvehetné a versenyt.

Ha McCarthy kiesik, Steve Scalise Los Angelesi képviselő a legkézenfekvőbb tartaléklehetőség, aki azonban eddig határozottan kiállt McCarthy mellett, de ő is kényes helyzetben van.

Bár valószínűleg ő a republikánus párt második legnépszerűbb tagja, nem lehet köze a McCarthy leváltására irányuló törekvésekhez, különben heves és gyors ellentámadásra számíthat az utóbbi szövetségeseitől.

Scalise ezért eddig meghúzta magát. Egyesek szerint több konzervatív hitele van, mint McCarthynak, akit sokan Trump emberének tartanak, mások azonban megkérdőjelezik, hogy Scalise ennyire más lenne-e a McCarthyval szemben álló konzervatív keményvonalasok szemében.

Egy másik, a tagok között gyorsan terjedő pletyka szerint Scalise és Jim Jordan Ohioi képviselő esetleg megegyezhetnének, amelyben az egyik átveszi a házelnöki posztot, a másik pedig a frakció vezetője lesz. Jordan azonban hónapok óta nyilvánosan kitart amellett, hogy nem akar házelnök lenni, és a héten segített McCarthy jelölésében.

Egy McCarthy-ellenfél azt mondta, hogy hajlandóak lennének beszélgetni Scalise-zal, de bárki is lesz a következő, annak támogatnia kell a konzervatívok által szorgalmazott "strukturális reformokat". Ha ezek a követelések magukban foglalják azt, hogy egy tagnak lehetővé tegyék, hogy szavazást kényszerítsen ki a házelnök leváltásáról, akkor az a jelölt is szinte el is veszítené a házelnöki tisztségét, mielőtt az egyáltalán elkezdődne.

Brian Fitzpatrick Pennsylvaniai képviselő szerint, ha McCarthy kiesik, a republikánusoknak a jelenlegi névsoron túl kell jelöltekben gondolkoznia.

A centrista képviselők kétpárti csoportja már beszélgetéseket kezdett folytatni arról, hogy megpróbáljanak olyan alkut kötni, amely egy mérsékeltebb republikánust választana, valószínűleg cserébe a demokratákkal kötendő hatalommegosztási megállapodásért.

De még a centristák is elismerik, hogy fenyegetéseik nem valószínű, hogy valóra válnak, és McCarthy ellenfelei is csak blöffnek tartják a kezdeményezésüket. A demokraták pedig hivatalosan ragaszkodnak ahhoz, hogy tagjaik messze vannak attól, hogy McCarthyt vagy szövetségeseit támogassák.

Szerdán az ellenzők Byron Donalds Floridai képviselő mögött sorakoztak fel nyilvánosan, aki korábban sikertelenül pályázott már a párt elnöki posztjára. McCarthy ellenzői azonban azt mondják, hogy Donalds nem valószínű, hogy a végső választásuk lesz. És máris más lehetséges nevekkel is előálltak, mint például Kevin Hern Oklahomai republikánus képviselő.

Emlékezetes, hogy Libanonban hónapok óta nem tudtak egy hasonló problémát megoldani – ott elnököt kellene választani –, így felmerül a kérdés, hogy az Egyesült Államokban meddig húzódhat el a probléma. Törvényi keret nincs, ami időben korlátozná a képviselőket.

Címlapkép: Nathan Howard/Getty Images