Olyan fegyvert kaptak az ukránok, amivel egy lövéssel több harckocsit is kilőhetnek

A francia gyártmányú, 155 milliméteres BONUS tüzérségi lövedéket kifejezetten ellenséges harckocsik megsemmisítésére tervezték. A lövedék két kisebb robbanófejet hordoz magával, amelyek álló vagy mozgó páncélozott jármű ellen is hatásosak.

I believe these are the 1st photos of the remains of a Ukrainian 155mm BONUS precision-guided anti-tank artillery round submunition from the war. The Russian channel that posted them says theyre being used in the Donetsk direction. https://t.co/1Pkt8AGLe6