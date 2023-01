Putyin szakácsa hazaküldte az Ukrajnában leszolgált fegyenceket, és tanácsokkal látta el őket a civil életre

A RIA hírügynökség által bemutatott felvételeken a „Putyin szakácsaként” is emlegetett zsoldosvezér kezet ráz az Ukrajnában hat hónapot leszolgált katonákkal.

Ne igyatok túl sokat, ne drogozzatok, ne erőszakoljatok meg nőket: szexet csak szerelemből vagy pénzért, ahogy mondják

– mondta a korábbi fegyenceknek egy buszon, akik nevettek ezen.

Prigozsin megjegyezte, a rendőrségnek tisztelettel kell majd bánnia velük.

Sokat tanultatok, elsősorban azt, hogyan kell megölni az ellenséget. Tényleg nem szeretném, ha tiltott területen gyakorolnátok ezt a képességet. Ha újra meg akarod ölni az ellenséget, térj vissza

– tette hozzá.

A túlélő egykori elítéltek bátorságért érdemrendet kapnak.

Remélem, a fél év alatt fölhasznált adrenalin elég lesz nektek legalább egy hónapra

– mondta Prigozsin mosolyogva.

Néhányatokat most látom utoljára, néhányatokat viszont újra látni fogom

– tette hozzá.

