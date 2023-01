Harci helikopterek, barikádok, nehézfegyverzet – Elszabadultak az indulatok Mexikóban a drogbáró letartóztatása óta

Háborús hangulatok uralkodnak Mexikó Sinaloa államában azóta, hogy a mexikói hatóságok letartóztatták Ovidio Guzmánt, a legendás drogbáró Joaquín ’El Chapo’ Guzmán fiát, aki prominens szerepet tölt be a helyi Sinaloa kartell életében.

A Twitteren számos videofelvétel megjelent, melyek alapján képet kaphatunk arról, milyen hatalommal bírnak a kartellek a közép-amerikai országban.

Az első felvételen az látható, amint a mexikói hadsereg egyik helikoptere géppuskával nyit tüzet a kartell fegyvereseire. Bár a videó éjszaka készült, könnyen kivehető az, hogy a lövöldözésre lakott terület környékén került sor.

Mexican forces firing from a helicopter against Sinaloa sicarios following the arrest of El Chapos son Ovidio this morning. pic.twitter.com/d8YOj7K2bj — Visegrád (24) January 5, 2023

A Sinaloa kartell emberei sajátos módon válaszolnak is a légierő bevetésére: a felvételen szereplő fegyveres egy amerikai gyártmányú Barett M82A1 rombolópuskával igyekszik földre kényszeríteni egy helikoptert. Bár a fegyvert nem repülő célpontok megsemmisítésére tervezték, az .50-es kaliberű lövedékek szerencsés találat esetén komoly károkat képesek tenni egy helikopterben.

Not usually my area, but curious footage from gunmen of the Sinaloa Cartel using a Barrett M82A1 to attempt to take down an Army/Police heli over the city of Culiacán after authorities arrested Ovidio Guzmán (Son of El Chapo) pic.twitter.com/muGXUipUet — Cᴀʟɪʙʀᴇ (Oʙsᴄᴜʀᴀ) January 5, 2023

A drogbáró fegyveresei útzárakat is létesítettek az ország több pontján. A felvételen több tucat fegyveres látható, és itt is feltűnik egy amerikai M82-es.

The Sinaloa cartels armed wing is setting up roadblocks along Sinaloa highways in an attempt to free El Chapos son Ovidio, who was arrested this morning. pic.twitter.com/dXpdnHISrO — Visegrád (24) January 5, 2023

A rendőrség erői hasonló lendülettel próbálják kezelni a helyzetet: a videón egy közel kilométeres rendőrségi konvoly látható, többek között olyan járművek is, amelyekre a rendőrség géppuskákat szerelt.

Police reinforcements on their way to join the fight against the Sinaloa cartel. pic.twitter.com/xTBq6jz7F8 — Visegrád (24) January 6, 2023

Az Egyesült Államok hírszerzése szerint a Sinaola kartell a világ legnagyobb, drogkereskedelemre szakosodott bűnszervezete, amely Mexikón kívül számos más (döntően amerikai) országban is jelen van.

Címlapkép: mexikói rendőrök. A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images