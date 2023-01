Kína is pályázik a világ negyedik legnagyobb földgázkincsére

Türkmenisztán a világ negyedik legnagyobb földgázkincsével rendelkezik, Kína elsősorban ebből szeretne többet importálni.

Türkmenisztán már így is Kína legnagyobb csővezetékes gázszállítója.

Hszi a türkmén elnöknek elmondta, Peking támogatja, hogy több kínai cég fektessen be a közép-ázsiai országban.

The two leaders co-signed the Joint Statement, agreed to upgrade the bilateral relations to Comprehensive Strategic Partnership today. #China