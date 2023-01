Meglepő magyarázat: kitálalt egy tisztviselő, ezért nem küldenek modern páncélosokat Ukrajnának

A neve elhallgatását kérő tisztviselő szerint az amerikai Abrams harckocsik súlya, magas fogyasztása és karbantartási igénye mind hátráltató tényezőnek számít a kérdésben.

A kormányzat továbbra is kizárja, hogy nagyobb Abrams harckocsikat küldjön, amelyek 55 tonnát nyomnak, és gázturbinára támaszkodnak, amely drasztikusan fogyasztja az üzemanyagot

- mondta egy magas rangú kormányzati tisztviselő. Hozzátette, az M1 Abramsok hajlamosak a meghibásodásokra, és kiterjedt karbantartási szakértelmet is igényelnek. Az M1 Abrams nyugati társaival ellentétben egyedülálló abban, hogy meghajtását egy 1500 lóerős gázturbina biztosítja.

A Washington Post egy szemléletes példával is él, miért is „használhatatlan” a páncélos: 2019-ben még Donald Trump elnököt is lebeszélték arról, hogy M1 Abrams tankok vegyenek részt a július 4-én tartott washingtoni ünnepségen. A harckocsik washingtoni felvonulását ellenzők akkor azt állították, az Abramsek lánctalpai komoly károkat okoznának a város utcáiban, ezért végül csak statikus bemutatón jelenhettek meg az Anacostia Park közelében.

Mindezek ellenére a következő, Ukrajnának szánt fegyvercsomag már 50 darab M2 Bradleyt fog tartalmazni. A Bradley bár nem harckocsi, jelentős előrelépést jelent majd az ukrán szárazföldi erők számára.

Az állítólagos bennfentes véleménye igencsak kifogásszagú magyarázkodás, ami nem állja meg a helyét a valóságban. Az ukrán fegyveres erők számos olyan páncélozott járművet üzemeltetnek, amely össztömege megközelíti vagy egyes felszerelés-típusokkal ellátva meg is haladja az M1 Abrams össztömegét, ilyen például a Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack. Emellett az ukrán fegyveres erők üzemeltetnek több, részben orosz haderőtől zsákmányolt gázturbinás tankot, például T-80U harckocsikat is. Így az, hogy Amerika nagyvonalúan az ukrán közutakat akarja megkímélni azzal, hogy nem küldenek M1 Abramseket az ukrán fegyveres erőknek, elég komolytalan kifogásnak tűnik.

