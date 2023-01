Alaposan megcsappant az orosz rakétakészlet - Konkrét számokat közöltek az ukránok

Reznyikov adatai szerint az oroszok stratégiai rakétarzenáljának nagy része elfogyott: az orosz haderő a háború előtti készlet mindössze 19%-ával rendelkezik – ez 536 rakétát jelent. Az ukrán védelmi minisztérium a táblázatban feltüntette a háború közben gyártott rakétákat is.

A legnagyobb hiány az Iszkander rakétarendszerek 9M723 kvázi ballisztikus rakétái és a Kalibr-cirkálórakéták területén látható: előbbiből a háború előtti állomány 11%-a, utóbbiból a háború előtti állomány 9%-a áll az orosz haderő rendelkezésére. Ez előbbi esetben 92, utóbbi esetben 59 rakétát jelent.

A legnagyobb készlet arányaiban a H-47M2 Kindzsal hiperszonikus rakéták esetén elérhető az orosz csapásmérő erők számára: a készlet 84%-a, mintegy 53 rakéta megvan még. Ezután következnek a H-22/32-es légi indítású, hajó elleni rakéták és az Iszkander-rendszerek 9M728 és 9M729 szárnyas rakétái: 44-44% áll az oroszok rendelkezésére.

A harcászati rakéták esetén a készlet nagy része, mintegy 78% megvan még – ebbe a kategóriába sorolják az ukránok a szárazföldi célpontok ellen is használható Sz-300-as légvédelmi rakétákat, az Oniksz partvédelmi rakétákat és a H-29-es családba tartozó rövid hatótávolságú levegő-föld precíziós rakétákat.

Végül pedig az ukránok azt állítják: az oroszok által használt Sahed kamikaze-drónok nagy része megsemmisült (részben a légvédelem, részben sikeres találat miatt), jelenleg 90 ilyen drónnal rendelkezik Oroszország, ami a teljes, 750 darabos készlet 12%-a.

