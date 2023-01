Magukra hagyták őket, mégis kitartottak – Egy ukrán város védői rácáfoltak minden szakértői véleményre

A február 24-én, az orosz invázió kezdetekor mindössze néhány tucat ukrán hivatásos katona állomásozott az Ukrajna északkeleti részén található Szumi városában. 24-én éjszaka a mintegy ötven, a város védelmét ellátó ejtőernyős röviddel az első komolyabb harcérintkezés után parancsot kapott: hagyják el a határtól mindössze harminc kilométerre fekvő megyeszékhelyet, és vonuljanak vissza. A rendőrség emberei eddigre már elmenekültek, a város vezetésének nagy részével együtt.

Szumi lakosait sokként érte az, hogy egyedül kell megvédjék otthonukat a közeledő orosz csapatokkal szemben. A hirtelen felállított területvédelmi erők legtöbb tagja az orosz támadás napján csatlakozott az alakulatokhoz, mégis sikerült hat hétig védeniük a bekerített várost. Április 6-a után az orosz erőket kiszorították a megyéből, a területvédelmi erő tagjainak többsége ezután csatlakozott a hadsereghez, ahol jelenleg is szolgál.

Local Resistance took out 'n convoy near in east #Russia