Kiakadtak az ukránok: „ez a legostobább mesterlövész az egész világon!”

Nemrég egy videót rakott ki egy orosz Wagner-zsoldos Szoledar egyik épületéből, ahol állítása szerint közel az ukrán állásokhoz „dolgozik.” A videóban bemutatja felszerelését: egy RPK-74 típusú golyószórót és egy hőkamerát, melyet az ukrán csapatok észleléséhez használ.

Egy ukrán milblogger a „világ legostobább mesterlövészének” nevezte az orosz harcost, mivel a felvételen jól látszik, hogy pontosan hol rejtőzködik. Egy kommentben be is írta, hogy pontosan hol látható az épület.

Az egyik kommentelő be is tagelte az ukrán hírszerzést, hogy megmutassa nekik a posztot.

Rule number 1 as a sniper:NEVER EVER disclose your position, not even a bit. Especially don't brag over social media where you stand because you might be geolocated, which with a certainty of over 90% I just did.Coordinates:48°42'18.43 pic.twitter.com/PpkLcSGbhy