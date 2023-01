Reagált Oroszország a védelmi minisztériumot ért kritikákra

Dmitrij Peszkovot, a Kreml szóvivőjét kérdezték arról, hogy mit gondol az orosz védelmi minisztérium hétfő reggeli jelentéséről, amely szerint mintegy 600 ukrán katonával végeztek egy Kramatorszkot ért rakétacsapás során. Az orosz milbloggerek és a közösségi médiában terjengő felvételek szerint ugyanis Kramatorszkot tényleg érte rakétacsapás, de nem találta el a kijelölt célpontot.

First let them try to hit direct target.Smerch or Tornado S all misses https://t.co/W1W0ti0dqc