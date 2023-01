Elemzők: saját személyes háborúját folytatja a Wagner-csoport vezére Szoledarnál

Tarasz Berezovec (Taras Berezovetz) ukrán tiszt és újságíró szerint Szoledar elfoglalásának kevés értelme van, Bahmutot sokkal könnyebb lenne bevenni – írja a Reuters.

Berezovec a YouTube-on azt mondta, Szoledar megszerzése Prigozsin

személyes háborúja.

Az újságíró elmondta, a Bahmutban és Szoledarban harcoló ukrán csapatok szerint a támadások hullámokban érkeznek, kis csoportokban, legfeljebb 15 fővel, és az első hullámot általában teljesen megsemmisítik. Az oroszbarát erők visszavonulnak, és fehér szalagokat hagynak a következő hullámnak.

Az olyan városokban, mint Bahmut és Szoledar, a harcok összetettsége abban rejlik, hogy nehéz meghatározni, ki van veled és ki az ellenség

– mondta.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet hasonlóan látja Prigozsin szerepét. Az agytröszt hétfői jelentése szerint

Prigozsin arra használja föl a Wagner-csoport szoledari sikereit, hogy növelje annak mint hatékony harcoló alakulatnak a hírnevét.

A zsoldosvezér hétfőn hangsúlyozta, hogy „kizárólag” a Wagner-csoport egységei törnek előre Szoledarban, megjegyezve, a Wagner-harcosok jelenleg

ádáz harcokat vívnak a város közigazgatási épületéért.

Prigozsin továbbra is a Wagner-csoport megerősített és kitalált sikereit fogja felhasználni Szoledarban és Bahmutban, hogy a magánhadseregét az egyetlen olyan orosz erőként mutassa be, amely képes kézzelfogható győzelmeket biztosítani – vélik az ISW elemzői.

Az ISW térképe szerint így néz ki a front Bahmutnál és Szoledarnál:

Russian forces continued attacks in and around on January 8 & 9. Ukrainian defense officials said that while Russian forces don't fully control Soledar, the situation there is extremely difficult & Wagner personnel are advancing in certain areas. #Soledar