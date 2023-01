Úgy néz ki, hamarosan elesik Szoledár

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti videóüzenetében kijelentette, hogy a Donyec-medencében zajló harcokban a Wagner-zsoldoshadsereg által indított támadásokat visszaverő ukrán erők kitartása segített az országnak időt nyerni és megerősödni. Ennek ellenére a közösségi médiában terjedő hírek szerint az ukrán fegyveres erők megkezdték Szoledár kiürítését, miután bekerítés fenyegeti az ukrán csapatokat. Szakértők szerint Szoledár és Bahmut elfoglalásával csak nagyon korlátozott stratégiai előnyre tennének szert az oroszok.

A Szoledarban szolgáló katonáink ellenálló képességének köszönhetően Ukrajna számára további időt és további erőt nyertünk

- mondta Zelenszkij esti videóbeszédében.

Az ukrán katonai jelentések szerint a csapatok ellenállnak a Szoledár környékére átcsoportosított orosz erők támadásainak, miután nem sikerült bevenniük a közeli Bahmut városát.

Zelenszkij nem fejtette ki, hogy mit ért idő- és erőnyerés alatt, de ukrán tisztviselők és magas rangú tisztek figyelmeztettek arra, hogy Oroszország újabb nagy offenzívát tervez a következő hónapokban. Egyes, háborúval foglalkozó ukránpárti Twitter-fiókok arról számoltak be, Ukrajna megkezdte a település kiürítését, miután a hétfői orosz előretörés következtében a bekerítés fenyegeti a városban védekező csapatokat. A kiürítés hírét az ukrán védelmi minisztérium még nem erősítette meg.

️Unconfirmed report:Ukrainian troops in Soledar have been ordered to withdraw in order to avoid getting encircled. {:url} — War (Monitor) January 9, 2023

Jurij Butuszov ukrán katonai újságíró is nehéz helyzetről számol be hétfő esti jelentésében. A jelentés tartalma szerint az orosz erők előretörése hatására a városba tartó fő utánpótlási útvonalak is tüzérségi tűz alá kerültek.

Ez nem teljes bekerítés, de a normális utánpótlás az út mentén lehetetlen, ez a védelem szempontjából kritikus

– írja Butuszov a Telegram-csatornáján.

Butuszov kiemeli azt is, hogy az orosz erők bekerítéssel is próbálkoznak, ami újabb, komoly fenyegetést jelent a várost védő csapatoknak.

A fő veszélyt most a város mentén történő előretörés jelenti. Az oroszok mindent megtesznek, hogy elérjék a Szoledárba vezető utánpótlási útvonalat a város hátsó részén

– írja Butuszov, aki szerint elit orosz ejtőernyős egységek friss tartalékait vetik be a bekerítés érdekében.

3. We expanded Russian claims westward toward central Soledar, Donetsk Oblast, given that many Russian sourced claimed on January 9 that Russian forces are fighting in central Soledar near the city administration building. Sources: ; https://t.co/nt6NRcWxFs — George (Barros) January 10, 2023

Rácz András Oroszország-szakértő szerint stratégiai szempontból Szoledár teljesen jelentéktelen településnek számit. Szoledár ugyanis – ukrán léptékben – egy aprócska, 70 ezer fős, átlagos iparváros (Bahmut) elővárosa. Rácz András kiemeli, ha Szoledár, és Bahmut is elesik,

mögötte ott van még legalább tucatnyi, hasonlóan megerődített ukrán állás, közte három, tényleg erőddé alakított várossal (Konsztantinyivka, Szlavjanszk és Kramatorszk).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images