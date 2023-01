Bejelentették: Leopard 2-es tankokat kap Ukrajna

Leopard 2-es típusú általános harckocsikat kap Ukrajna Lengyelországtól - jelentette be Andrzej Duda lengyel elnök.

Duda ma találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, az ígéretet a találkozó után tette meg.

Első körben a lengyelek 10-14 Leopard 2-est adnak az ukránoknak, azt nem tudni pontosan, melyik típusváltozatból. A lengyel haderő Leopard 2A4-eseket és 2A5-ösöket, illetve a Leopard 2PL típusjel alatt modernizált 2A4-esket tart rendszerben.

A lengyel vezetés azt ígérte, hogy egy "nemzetközi koalíciót építenek," melynek célja további tankok szállítása, így jó esély van rá, hogy később más országok is küldenek tankokat Ukrajnának. Európa különféle haderőiben összesen több mint 1000 Leopard 2-es van szolgálatban.

Épp tegnap írtunk arról, hogy jó esély van rá, hogy a Leopard 2-es lesz az első modern, nyugati harckocsi, melyet Ukrajna megkap, ezen belül az eddigi NATO-fegyverszállítások dinamikája alapján továbbra is a régebbi, 2A4 típusváltozat az esélyes.

Lengyel Leopard 2A4-esek egy hadgyakorlaton. Fotó: lengyel védelmi minisztérium

Elmondható, hogy Ukrajna legnagyobb harckocsi-beszállítója eddig is Lengyelország volt, hiszen a lengyelek szinte az összes szovjet eredetű T-72-esüket és PT-91-esüket Ukrajnának adták. Ez több száz harckocsit jelent.

A Leopard 2-esek kezelőszemélyzetének kiképzése alsó hangon is hónapokat vehet igénybe, reálisan nem várható tehát, hogy tavasznál előbb megérkeznek a tankok az ukrán frontra.

Címlapkép: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons