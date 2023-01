Csúnya léket kaphat Amerika dollármilliárdos támogatási programja

Az Egyesült Államokban 2023-ban kezdődhet meg a nagy kibocsátás-csökkentés, és a megújuló technológiák iránti hajsza, a tavaly törvénybe iktatott inflációcsökkentési törvény (IRA) ugyanis a Fehér Ház szerint mintegy 370 milliárd dollárnyi napenergia-, szél- és elektromosjármű-támogatást biztosít.

Gyakorlatban a támogatás azt jelenti, hogy január 1-jétől az amerikai fogyasztók igénybe vehetik ezeket az adókedvezményeket, hogy korszerűsítsék az otthoni fűtésrendszereiket, vagy napelemeket helyezzenek el a tetőn. A BW Research által készített elemzés szerint a keresletélénkülés olyan beruházás-növekedéshez vezet, amely egy évtizeden keresztül évente közel 537 000 munkahelyet teremthet - áll a Reuters cikkében.

A legnagyobb gond, illetve hatalmas kérdés egyben, hogy honnan lesz ennyi munkaerő.

Az Egyesült Államokban a munkanélküliségi ráta történelmi mélyponton, 3,5%-on áll, nem véletlen, hogy a vállalatok attól tartanak, hogy nehéz lesz betölteni ezeket a munkahelyeket, és hogy a fosszilis tüzelőanyagokról való átállás tervei megrekedhetnek. Az elbocsátási bejelentések és a gazdaság más területein tapasztalható lassulás jelei ellenére a tiszta energiával kapcsolatos munkahelyek munkaerőpiaca továbbra is szűkös. A hiány különösen az elektromos járművek és akkumulátorok gyártása, valamint a napelemek és az otthoni hatékonysági berendezések telepítése terén fog várhatóan jelentkezni, ami néhány vállalatot új, merész megközelítésekre kényszerít a munkavállalók megtalálása érdekében.

Nemcsak az ócentúlon, hanem Európában is kritikus kérdés lesz a munkaerő, illetve a fosszilis ágazatokban dolgozók átképzése. Egy tavaly szeptemberi innovációs konferencián Maroš Šefčovič, az Európai Bizottság alelnöke elmondta, hogy óriási kihívást jelent az energiaátmenet munkaerőpiaci oldala. Elképesztő munkaerőigény fog ugyanis érkezni már csak az akkumulátorgyártók részéről is, - mintegy 800 ezer új dolgozó betanítására, vagy átképzésére lesz szükség 2025-ig az EU-ban.

Mi tesznek az amerikai vállalatok?

A tiszta energiával foglalkozó amerikai vállalatok jobb béreket és juttatásokat kínálnak, oktatókat hoznak a tengerentúlról, de abban is gondolkoznak, hogy hagyományos - de a megújulókhoz kötődő - cégeket vásárolnak fel, hogy így szerezzenek új munkaerőt a saját munkájuk elvégzésére.

A koreai SK Innovation - amely ismerős lehet a magyarországi vonatkozásairól is - a Georgia állambeli Commerce-ben gyártja a Ford teljesen elektromos pickup teherautójának akkumulátorát. Ők a fizetések és juttatások megemelésével tartják meg a dolgozóikat, de a jelenlegi 4000-ről 2025-re 20 000 főre növelnék az amerikai munkaerő számát. A külföldi lap értesülése szerint az akkumulátorgyártó 20 és 34 dollár közötti órabért hirdet (7420-12 610 forint, az aktuális árfolyamon), ami az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal szerint a Georgia állam 18,43 dolláros medián órabére fölött van. Emellett 100%-ban fedezik az életbiztosítás költségeit, és a nyugdíjbiztosítási járulékokat 6,5%-ig kiegészítik és ingyenes étkezést is biztosítanak a munkahelyen.

A SunPower Corp egy lakossági napelemek telepítésével foglalkozó országos vállalat, ők az agresszív toborzásban hisznek és azt sem tartják elképzelhetetlennek, hogy felvásároljanak például egy tetőfedő céget, hogy aztán annak a dolgozóit napelem-szerelővé képezzék ki. A cég versenytársa, a Sunrun Inc pedig drónokat vet be a tetők felmérésére a telepítés előtt, csökkentve ezzel az ember által végzett munkaórák számát. Az Orsted szélerőmű-fejlesztő dán vállalat, amely a keleti partoknál tervez projekteket építeni, azt reméli, hogy az Egyesült Királyságban és Ázsiában megvalósuló projekteken dolgozó szakértőket tudják majd Amerikába repíteni, hogy segítsenek a dolgozók képzésében.

Bár a tömeges átképzés segíthetné leküzdeni a munkaerőhiányt a zöld cégek számára, további probléma, hogy sok megújuló energián alapuló munkahely a fosszilis tüzelőanyag-iparhoz képest elmarad a fizetések tekintetében. Ennek oka, hogy a tiszta energiával foglalkozó vállalatok igyekeznek visszafogni a költségeiket, hogy fel tudják venni a versenyt a bebetonozott iparágakkal.

Ingyenes képzések, elítéltek képzése

Vannak különböző praktikák a munkaerő-átképzési folyamatokra is. A nap-, és szélenergiával, valamint elektromos járművekkel foglalkozó vállalatok a munkaerő-vadászatot kiterjesztették a katonai veteránokra, a nőkre és az elítéltekre is, ingyenes és támogatott képzést kínáló programok elindításával.

Az SK a Reutersnek elmondta, hogy katonai állásbörzéken és az Amerikai Légió egyesületeiben toboroz, a katonai életben elsajátított készségek ugyanis jól hasznosíthatók az iparágban. Mások kizárólag nőknek szóló napenergia-szerelői képzést hoztak létre, tavaly októberben pedig a Solar Hands-On Instructional Network of Excellence (SHINE) nevű nonprofit szervezet a virginiai büntetés-végrehajtási minisztériummal közösen indított kísérleti programot, amelynek keretében 30 börtönlakót és nemrégiben bebörtönzött személyt képeztek ki napelemek telepítésére. Utóbbira már van múltbéli példa is, Kaliforniában a Grid Alternatives nevű nonprofit szervezet 2017 óta 150 rabot képzett ki napelemek telepítésére, és idén kiterjeszti a programot az állam más létesítményeire is. A potenciális munkaadók nyitottabbak a korábban bebörtönzöttek alkalmazására, ha látják, hogy valamilyen képzésben részesültek - mondta Tom Esqueda, a nonprofit szervezet elérési menedzsere.

Los Angelesben a Homeboy Industries nonprofit szervezet, amely a volt bandatagok rehabilitációjával foglalkozik, a napelem-szerelők potenciális munkalehetőségeit használja fel arra, hogy segítsen toborozni az államilag finanszírozott foglalkoztatási programjába. A Homeboy évente 50-60 embert képez ki napelem-szerelőnek. Jackie Harper, a program felügyelője szerint az elmúlt évben a képzésen részt vevők több mint 80%-a talált munkát a napelemiparban - írja a Reuters.

A börtönben töltött évek "hasznosítására" már Magyarországon is van példa, épp a mai nap számoltunk be róla, hogy körforgásos gazdaságba illeszkedő, környezetbarát burkolatokat gyártó üzemet alakítottak ki a Szegedi Fegyház és Börtönben:

Akár Amerikáról, Európáról, vagy Magyarországról legyen szó, a vállalatoknak érdemes lesz kreatív megoldásokkal készülnie az új munkaerő bevonzására, illetve figyelniük arra is, hogy időben elinduljanak az átképzések, különben hatalmas gondban lesznek megfelelő munkaerő nélkül az új, innovatív iparágak, és velük együtt a kormányok is a hosszú távú kibocsátás-csökkentési vállalások megvalósítása miatt.

