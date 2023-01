Felvétel: ilyen páncélossal keresztülszáguldani a teljesen szétlőtt városon

A drónfelvétel egy vörös kereszttel ellátott páncélos útját követi végig a szétlőtt Szoledáron, melynek személyzete egy sebesült katonát ment ki az épületből.

A felvételen jól látszik, mekkora pusztítást okozott a háború a városban.

Incredible footage of Ukrainian medics evacuating wounded troops from the ruins of Soledar pic.twitter.com/xhIpxUpW2y