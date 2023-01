Megérkeztek az ukrán frontra az M-55-ös harckocsik

Az M-55S gyártási évét tekintve alighanem a háború legrégebbi harckocsi-típusa: a T-55-ös harckocsi modernizációjáról van szó, amely a közvetlenül a második világháború után készült T-54-es továbbfejlesztett változata. A T-54/55-ösöket még a Szovjetunió idején kezdték el kivonni hadrendből, ahogy felváltották őket a lényegesen modernebb, T-72-es és T-80-as harckocsik.

Szlovénia az orosz invázió kezdete után 28 modernizált T-55-öst küldött Ukrajnának (M-55S típusjel alatt), illetve küldtek még 35 M-80A gyalogsági harcjárművet is, amely a szovjet BMP-k jugoszláv másolata.

Bár az M-55-ösök elvileg hónapok óta Ukrajnában vannak, most jöttek az első felvételek arról, hogy a frontvonalon használják is őket.

1st video of a Slovenian supplied M-55 tank on the frontlines. Reportedly they are part of the 47th Bgd pic.twitter.com/kUMOdxedIG