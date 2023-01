Videó: megérkezett az extrém hideg, komoly bajba kerültek az amerikai páncélosok Ukrajnában

Beköszöntöttek a kemény mínuszok Ukrajna keleti részében: a frontvonalon éjjelente -15 fok köré csökken a hőmérséklet. A lehűléssel együtt ismét elkezdtek jönni a videók az időjárási körülmények miatt (átmenetileg) harcképtellené vált haditechnikai eszközökről, úgy néz ki, az M113-asoknak kifejezetten gondot okoz az ukrajnai fagy.

Már korábban is láttunk videókat arról, hogy az amerikai katonai járműveknek gondot okoz az extrém időjárás Ukrajnában, decemberben és november végén viszont elsősorban a sárral gyűlt meg a technikai eszközök baja:

Most, hogy a donbaszi frontra megérkeztek a kemény mínuszok (éjjel -15 fok köré hűl le az idő Bahmut térségében), újabb videók jönnek arról, hogy az amerikai technikai eszközök küszködnek az extrém időjárással.

Ennek az M113-as páncélozott szállító harcjárműnek a kezelőszemélyzete „leparkolta” éjjel a járművet egy lakóház mellé, reggelre a lánctalpas belefagyott a földbe.

The American armored personnel carrier M113 of the Armed Forces of Ukraine could not cope with the harsh climate and froze into the ground. pic.twitter.com/51pbW5U99q — Avia.Pro (-) January 10, 2023

Hasonlóan járt egy másik M113-as is, melyet egy földbe vájt rejtekhelyen hagytak kezelői. Itt az ukrán katona azt magyarázza, hogy be tudják indítani az APC motorját, de a lánctalpai olyan szinten meg vannak fagyva, hogy nem tudják megmozdítani a páncélost.

The American armored personnel carrier M113 could not stand the severe Ukrainian frosts. It starts up, but it cant move either here or there - the tracks are frozen. pic.twitter.com/YWAFnGdidZ — dana (@dana916) January 10, 2023

Az extrém hideg persze nem kizárólag az amerikai eszközöknek okoz gondot: itt az ukránok egy földbe fagyott, szovjet eredetű harckocsit próbálnak elvontatni egy T-80-assal.

tank got the frozen mud caterpillars. T80 tries to help with little success pic.twitter.com/WN3X3GwJG0 — Rendeiros#Silva (@rendeiro_silva) January 8, 2023

Gyakran szokták emlegetni, hogy az Ukrajnában tapasztalható extrém hideg, sár és fagy korábbi, a térségben vívott háborúk során is jelentős károkat okoztak a haditechnikai eszközöknek, most úgy néz ki, ez a sokat emlegetett tézis legalább részben beigazolódni látszik.

