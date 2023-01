Érkezik a ChatGPT Professional: máris fizetőssé tennék a hátborzongatóan okos AI chatbotot

Csupán pár hét telt el azóta, hogy az OpenAI bemutatta ChatGPT névre hallgató, mesterséges intelligencia alapú chatbotját, amely hatalmas sikert aratott a felhasználók körében, a vállalat máris pénzre váltaná a legújabb fejlesztését.

A GPT 3.5-öt az Microsoft Azure AI szuperszámítógépes infrastruktúráján képezték ki. A nyelvi modell optimalizálásához egy emberi visszajelzéseken alapuló megerősítő tanulási módszert, vagyis az RLHF-et (reinforcement learning from human feedback) alkalmazták. A forradalmi újítást, amely az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesít, mint a versírás, illetve a programozás, mi is alaposan leteszteltük:

A mesterséges intelligencia alapú chatbot népszerűségét jól mutatja, hogy az utóbbi napokban szinte lehetetlenné vált annak használata, az OpenAI számára emailben kellett jeleznünk, hogy értesítsen minket, ha újból elérhetővé válik a megoldása.

Mindezek alapján nem csoda, hogy a jelek szerint hamarosan eljutunk oda, hogy fizetőssé válik a szolgáltatás.

A Techcrunch beszámolója szerint a ChatGPT fizetős változata a ChatGPT Professional nevet fogja viselni, ez derült ki legalábbis az OpenAI Discord-szerverén közzétett várólistából.

Ez a várólista olyan általános kérdéseket tartalmaz, mint a leendő falhasználó email-címe, lakóhelye, vagy éppen a ChatGPT leendő felhasználásának területe. Ezen kívül a vállalat arra is kíváncsi, hogy a leendő felhasználók mennyit lennének hajlandóak havi szinten áldozni a chatbot fizetős változatáért.

A várólista a ChatGPT Professional előnyeit is felvázolja, amelyek közé tartozik például az is, hogy

bármikor elérhető lesz, gyorsul a válaszideje és korlátlan számú napi üzenetet küldhetnek neki a felhasználók.

Az OpenAI menedzsmentje nemrég a Discordon beszélt arról is, hogy elkezdett gondolkodni azon, hogyan tehetné pénzé a ChatGPT fejlesztését, ugyanakkor azt is hozzátették, hogy ez a gondolkodás egy nagyon korai fázisban van, nincsen semmi olyan információjuk, amit megoszthatnának az érdeklődőkkel.

Kiemelték, céljuk a szolgáltatás további fejlesztése és fenntartása, és a monetizáció az egyik módja annak, hogy hosszú távon biztosíthassák a szolgáltatás életképességét.

Érdemes felidézni, hogy az OpenAI azzal a küldetéssel indult, hogy egy nyílt, emberi léptékű mesterséges intelligenciát hozzon létre, amely „mindenkinek a hasznára válik majd”. Az induláskor többek között olyan nevek szálltak be a projektbe, mint Elon Musk, Sam Altman, és Peter Thiel, akik a többi befektetővel együtt 1 milliárd dollárt gyűjtöttek össze a mesterséges intelligencia fejlesztésére. Musk 2018-ban otthagyta az OpenAI igazgatótanácsát, elmondása szerint azért, hogy elkerüljék az érdekek ütközését, amelyre a Tesla saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája szolgáltatott volna okot.

Musk támogatóként továbbra is a cég mögött maradt, még akkor is, amikor a cég nonprofit társaságból részben profitorientált, korlátozott nyereségű társasággá vált. Az új struktúrában az OpenAI befektetői az eredeti befektetésük 100-szorosát kereshetik csak meg, de ezen felül semmit. 2019-ben a Microsoft is beszállt a projektbe 1 milliárd dollárral, akinek már nagyon kellett egy jól működő MI, hiszen versenytársának, a Google-nek ekkor már a birtokában volt a DeepMind, mesterséges intelligenciára szakosodott startup.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 01. 10. Kiszivárgott: gigantikus összeget fektethet a Microsoft a hátborzongatóan okos AI chatrobotba

Címlapkép forrása: Getty Images