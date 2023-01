Ismét visszakozik Németország? – Komoly feltételhez kötötték a Leopard tankok Ukrajnába küldését

Ukrajna régóta kéri a nyugati hatalmaktól azt, hogy küldjenek modern harckocsikat az országba, mindeddig azonban egyedül az Egyesült Királyság reagált pozitívan a felvetésre, és jelentette be azt, hogy saját Challenger 2-es páncélosaiból néhányat eljuttat az ukrán csapatoknak.

Varsó nem sokkal a brit ajánlat után jelezte azt, hogy az országban állomásozó Leopard 2-es harckocsikat hajlandó átadni Kijevnek, a német államvezetés azonban a mai nyilatkozatában ezt megtiltotta egészen addig, amíg az Egyesült Államok nem vállalja azt, hogy M1 Abrams tankokat küld Ukrajnába.

A német fejlesztésű Leopard 2-es harckocsik legújabb verziói a világ legmodernebb páncélosai közé tartoznak. Lengyelország mellett számos NATO tagállam is rendszeresítette a járművet. Finnország nemrég jelezte, hogy ők is hajlandóak lennének a rendelkezésükre álló 124 jármű egy részét Ukrajnába szállítani, Berlin azonban a lengyel transzferhez hasonlóan ezt is megtiltotta.

A nyugati hatalmak fontosabb harckocsijairól, azok képességeiről itt írtunk bővebben.

Címlapkép: A dán hadsereg Leopard 2-es harckocsija hadgyakorlaton. A címlapkép illusztráció, forrása: Getty Images