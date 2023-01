Közbeszólt Németország erős embere, máris elakadtak az Ukrajnának ígért nehézfegyverek

Portfolio 2023. január 12. 16:00

Bár Nagy-Britannia és Lengyelország nyitottnak mutatkoznak arra, hogy modern, nyugati gyártmányú harckocsikat küldjenek Ukrajnának, a német kormány továbbra is vonakodik a kérdésben. Ez azért is lényeges, mert a Lengyelország által felajánlott Leopard 2-esek transzferjét először Berlinnek is jóvá kellene hagynia, egyelőre azonban teljes mértékben elzárkóznak a döntéstől és Amerikára mutogatnak. Ennek oka valószínűleg az, hogy Scholz egyszerre próbálja kielégíteni a Németország nemzetközi szövetségi rendszereiből fakadó kötelezettségeket és a német választói igényeket.