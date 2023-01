Egészen elképesztő magyarázat jött Oroszországból: szándékosan nem nyerték meg a háborút, az is kiderült, hogy miért

A legnagyobb orosz állami televízió, a Rosszija 1 egyik ukrajnai háborúval foglalkozó, beszélgetős műsorán hangzott el az egyik „biztonságpolitikai szakértő” szájából az eddigi legelvetemültebb magyarázat arra, hogy Oroszország miért nem tudja legyőzni lassan egy év alatt sem Ukrajnát: Oroszország direkt nem akar nyerni, hanem szándékosan húzzák el a háborút.

Májusban teljesíthettük volna a különleges műveletet. Egy klasszikus, bekerítési manőverrel. Az elnök akkor azonban azt mondta, hogy nem akar Sztálingrádot a Donbaszban, amit csak most értek meg igazán”

– mondta a szakértő a műsorban.

Hozzátette: szerinte Oroszország szándékosan húzza el a háborút, annak érdekében, hogy modernizálni tudja haderejét és reformálni az orosz társadalmat.

Nem lenne most a társadalom szellemi mozgósítása. Nem katonai mozgósításról beszélek, hanem szellemi mozgósításról”

– mondta a szakértő.

Hozzátette: jelenleg radikális társadalmi reformok zajlanak Oroszországban, melyet a „szellemi mozgósítás” teremtett meg.

Gondolatait azzal zárja, hogy persze, vannak a „különleges műveletnek” áldozatai anyagi, személyi és haditechnikai téren is, de összességében mindez indokolt a társadalom változásának tükrében.

