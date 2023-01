Lecsapott az adóhatóság: masszív bírságot kaptak Donald Trump cégei

A szervezet két alegysége, a Trump Corp. és a Trump Payroll Corp. a törvényileg kiszabható maximális bírságot kapta.

A szervezeteket 17 vádpontban találták bűnösnek, az ítélet szerint „átfogó és arcátlan” sémát folytattak éveken keresztül, melynek célja a cég vezetőinek törvénytelen módon való kompenzációja volt.

Az ügyben magát Donald Trumpot nem büntették meg, viszont a New York-i főügyészség több másik eljárást is folytat a volt elnök és ingatlancégei ellen, melynek még nincs eredménye. Ha magát Donald Trumpot is bűnösnek találják bármelyik vizsgálat eredményében, a korábban bejelentett, 2024-es elnökválasztáson való indulása is veszélybe kerülhet.