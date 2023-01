Előretörhetnek az oroszok Bahmut körül, sok az ukrán civil áldozat - Háborús híreink szombaton

2020. augusztus 9-én elnökválasztást tartottak Fehéroroszországban, amelyet minden jel szerint elcsalt az országot 1994 óta vezető Aljakszandr Lukasenka. A választást követően nagyszabású tüntetések kezdődtek, melyek egészen 2021 első hónapjaiig kitartottak. A fehérorosz államfő hatalmát Vlagyimir Putyin közbeavatkozása mentette meg, aki azóta egyre szorosabban fűzi Oroszországhoz nyugati szomszédját. Lukasenka és Fehéroroszország ténylegesen önállósága lényegében megszűnt, az ország területét adta Moszkva ukrajnai háborújához. A tüntetők és a fehérorosz ellenzék maradéka elleni megtorlások napjainkig folytatódnak, épp január elején két nagyobb per is indult, és hamarosan Lukasenka elnökválasztási ellenfelét is bíróság elé állítják – távollétében. Az országban jelen lévő durva represszióról érzékletes képet fest egy hamarosan Magyarországon is látható dokumentfilm.