Ismét lecsaptak a Lancet drónok - Egy dobozra?

A felvétel első néhány másodpercében valóban úgy tűnik, mintha az orosz felderítők egy beásott ukrán járművet szúrtak volna ki, amint azonban a Lancet elkezd közelíteni a célpont felé, egyre inkább nyilvánvalóvá válik, hogy mindössze álcahálóval letakart ládákról van szó, melyet az ukránok megpróbáltak úgy elrendezni, mintha valamilyen harcjármű állna a fedezékben.

: Successful destruction of a Ukrainian Osa SAM system by a Russian Lancet loitering munition in Oblast....or not, as the target was actually a decoy. #Ukraine