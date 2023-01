Kiderült: Magyarország is bevásárolna az ukrán háború egyik csodafegyveréből

A most nyilatkozó források szerint már évek óta újra és újra felmerül a kérdés a Honvédség belső köreiben, de eddig más beszerzések fontosabbnak bizonyultak. Most azonban egyre több tényező mutat arra, hogy középtávon Magyarország is hajlandó lenne bevásárolni az amerikai fejlesztésű HIMARS-rendszerekből, döntés azonban továbbra sem született az ügyben.

A HIMARS egy kerekes hordozójárműről indítható rakéta-sorozatvető, alapvetően egy hat indítócsőből álló, 277 milliméteres, M26-os vagy M30/31-es rakéta indítására való konténerrel van felszerelve, de létezik olyan változata is, amely egy MGM-140 ATACMS rakétát indít. A "hagyományos" rakéták lőtávolsága 30-70 kilométer, az ATACMS-é 300 kilométer.

A HIMARS nemzetközi sikere a 2022-ben kirobbant orosz-ukrán háborúval ívelt felfelé, miután az Egyesült Államok nyáron úgy döntött: szállít a modern fegyverzetből az ukrán haderő részére. Az ezt követő hónapokban a HIMARS-ek dedikáltan érzékeny veszteségeket okoztak az orosz haderőnek, miközben nincs hivatalos bizonyíték arról, hogy valaha is megsemmisült volna akár egy darab is a harcok során.

A NATO-keleti szárnyának országai szinte már mind rendelkeznek HIMARS-szal, vagy aláírt szerződésük van a szállítására. Románia 54, Litvánia 8, Lengyelország pedig közel 200 darab amerikai rakétavető megvásárlására szerződött le az amerikai Lockheed Martin gyártócéggel.

Képzeljük el, hogy egy ellenséges hadsereg közeledik a magyar határ felé. A HIMARS segítségével akár nyolcvan-száz kilométerrel a határ előtt ki lehetne lőni egy hidat, amelyen át akarnak kelni, szét lehetne lőni mondjuk egy, az utánpótlásuk szempontjából fontos víztornyot vagy olajtárolót. Vagyis a HIMARS nagyon hatékony bármilyen védekező hadművelet támogatására

– mondta a megszólaltatott forrás.

Magyarország jelenleg nem rendelkezik rakéta-sorozatvetővel, mióta kivonták a szovjet eredetű BM-21 Grad rakéta-sorozatvetőket, a beszerzéssel ennek az elveszett képességnek a pótlása történhetne. 2022 februárjában Maróth Gáspár volt védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos és Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka is járt az Egyesült Államokban egy tüzérségi rakétavető rendszer éles bemutatóján, de akkor nem született döntés a vásárlásról.

A nyilatkozó források egybehangzóan állítják azt, hogy egy tüzérosztálynyi HIMARS elég lenne Magyarországnak. Egy ilyen osztály négy-hat tüzérségi ütegből áll, egy üteg három–hat darab rakétavetőből. Ez nagyjából 20-25 rakétavetőt tesz ki, feleannyit mint a román hadsereg által lekötött 54 egység.

Ez szigorúan tüzérségi szakmai kérdés, sokféle szempontot kell mérlegelni. De nagyon durva becsléssel azt lehet mondani, hogy nekünk nagyjából feleannyi vagy egy kicsit kevesebb kellene, mint amennyit Románia vesz

– nyilatkozták hadügyminisztériumi források.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons