Kitálalt Prigozsin: elmondta, mi vezetett az orosz győzelemhez Szoledárnál

Prigozsin azt állítja, Szoledárt két hét alatt sikerült „felszabadítani,” az akciót vezető harctéri parancsnok pedig „klasszikus harapófogóba” zárta a várost, majd két műveleti szektorra osztotta azt fel.

A Wagner-vezető szerint teljesen bekerítették az ukránokat: aki nem adta meg magát, azt megölték. Hozzátette: minden elesett ukrán harcos holttestét haza fogják küldeni.

Ezután arról beszél, hogy „újságírók gyakran kérdezik,” hogy „miért ennyire hatékony a Wagner-csoport.” Erre Prigozsin ismét implicit kritikával él az orosz reguláris erők felé és saját embereinek teljesítményét méltatja.

Prigozsin azt állítja: a Wagner jelenleg „a világ legtapasztaltabb hadserege,” hiszen sok éve háborúznak már. Másrészt pedig felosztotta rugalmas, autonóm műveleti egységekre a szervezetet, melynek köszönhetően önállóan tud dolgozni a rakétatüzérség, légierő, gyalogság.

A legfontosabb tényezőnek mégis a harctéri irányítási rendszert nevezi Prigozsin: állítása szerint a vezetők folyamatosan egyeztetnek a legénységi állománnyal és kikérik a véleményüket. Ha pedig megindul a támadás, nincs visszavonulás.

„A Wagnernek van a legkeményebb fegyelmezettsége, innen fakadnak a lehetőségeink. A Wagner PMC előre megy és mindig is előre fogunk menni” – mondta Prigozsin.

1/ Wagner Group head Yevgeny Prigozhin has posted a video, apparently filmed in or near Soledar, in which he praises the capabilities and skills of Wagner fighters, implicitly casting them as superior to the regular Russian military. Translation below. ⬇️ pic.twitter.com/qwfXC1EZIk