Nyélbe ütötték az üzletet: mehetnek az orosz vadászbombázók Iránba

A félhivatalos iráni Tasznim hírügynökségnek Sahriar Hejdari, az iráni parlament nemzetbiztonsági és külpolitikai bizottságának tagja nyilatkozott. Arról nem ejtett szót, hogy hány vadászrepülő leszállításáról van szó.

Az üzlet keretében az iszlám köztársaság védelmi rendszereket, rakétákat és helikoptereket is kap Oroszországtól.

Hejdari szerint a fegyverek többsége hamarosan megérkezik Iránba, a Szuhoj vadászbombázók például már az iráni naptár szerinti újév elején, azaz március 21-ét követően.

Amint a The Times of Israel december végi cikke alapján mi is írtuk, hírszerzési információk szerint Oroszország 24 darab Szu–35-ös vadászgépet szállítana le Iránnak. A harci repülőket eredetileg Egyiptomnak adták el volna, de az üzletet az Egyesült Államok meghiúsította.

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet Iránról szóló december 29-i jelentésében azt írta,

a Szu–35-ös vadászgépek negyedik generációs repülőgépek, amelyek nem rendelkeznek lopakodó tulajdonságokkal, így korlátozott fenyegetést jelentenek Izrael, Szaúd-Arábia és Irán más regionális ellenfelei számára.

Teherán azonban alkalmazhatja őket a Forradalmi Gárda és az iráni proxy milíciák Irakban és Szíriában harcoló fegyvereseinek támogatására.

Oroszország és a közel-keleti ország kapcsolata az utóbbi hónapokban egyre szorosabb. Irán már több száz harci drónt szállított le Oroszországnak, amelyeket az elsősorban az ukrán energetikai infrastruktúra ellen vetett be.

Címlapkép: Orosz Szu–35Sz vadászgép. Forrás: Getty Images