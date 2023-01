Tűzoltásba kezdett Oroszország, miután lelőhették a lelőhetetlen rakétáját

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn egy újságírókkal folytatott telefonbeszélgetés során kijelentette:

Az orosz fegyveres erők nem csapnak le lakóépületekre vagy szociális infrastrukturális létesítményekre. A támadások katonai célpontok ellen történnek, akár nyilvánvalóan, akár álcázva.

Az ukrán légierő korábbi tájékoztatása szerint a lakókomplexumot egy orosz H-22-es rakéta találta el. A H-22-est eredetileg hajó elleni rakétaként alkalmazták a Szovjetunióban és Oroszországban is. A rakéta több, mint 4-szeres hangsebességgel képes repülni és Kijev saját bevallása szerint nem áll rendelkezésére semmilyen fegyver, amivel képes lenne lelőni.

Peszkov beszédében azt sugallta, hogy a rakéta azért csapódhatott egy lakóépületbe, mert előtte egy ukrán légvédelmi rakéta találta el. Hozzátette, az ukrán fél egyes képviselői is erre a következtetésre jutottak. Olekszij Arestovics, az ukrán elnöki hivatal tanácsadója, szombat este még azt mondta, hogy számára úgy tűnik, hogy az orosz rakéta azután zuhant a lakóházra, miután az ukrán légvédelem lelőtte.

Video that confirms the residential building in Dnepropetrovsk was hit by a debris from a shot down missile. Two fires and impact points are visible. Presumably one from the missile itself and the other from the SAM. pic.twitter.com/3EX4dhJzdg

A Donbasz régióban fekvő Dnyipro már többször került az orosz rakétatámadások célkeresztjébe. Legutóbb szombaton érte találat a várost, többek között egy lakóépületet is, amiben 40 civil személy vesztette az életét.

This could be Washington. It could be Berlin. It could be London. But it's Dnipro because Ukraine is defending all of us. They deserve better than to be left to Russian terrorists pic.twitter.com/x9sIaV0fTf