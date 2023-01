Döbbenetes számok: kiderült mennyi fegyvert vesztettek az oroszok, mennyi maradhatott még nekik

John Spencer által a Twitteren közzétett táblázat megmutatja, mekkora veszteségeket szenvedhetett el az orosz haderő, és ez a rendelkezésre álló haditechnika hány százalékát is jelenti valójában. A szakértő által megvizsgált fő kategóriák között szerepelnek általános/közepes harckocsik, gyalogsági harcjárművek, páncélozott szállító járművek, tüzérségi fegyverek, rakéta-sorozatvetők és helikopterek is.

A szakértő elemzése szerint az orosz hadseregnél a háborút megelőzően több, mint 3400 harckocsi, 6500 gyalogsági harcjármű, illetve közel 1000 helikopterrel állt szolgálatban, illetve ennek többszöröse a raktárakban. Spencer ezeket az adatokat veti össze két hivatalos forrással: az Oryx és az ukrán védelmi minisztérium által jelentett veszteségekkel.

Az adatok közötti jelentős eltérést az okozza, hogy az Oryx portál csak olyan fegyvereket vesz fel a listájára, amelyek megsemmisítéséről/harcképtelenné válásáról/zsákmánnyá válásáról fényképes vagy videófelvételes bizonyíték van. Az ukrán védelmi minisztérium által közzétett adatok előállítása során saját információikra támaszkodik, de ezeket független forrásból nem lehet ellenőrizni. Az Oryx portál valójában kicsit alá, az ukrán adatok valószínűleg kicsit túlbecsülik az orosz erők tényleges veszteségeit.

Amit azonban biztosan tudni lehet a táblázat alapján, hogy az orosz harckocsi-veszteségek már biztosan elérik az 1600 páncélost, ez pedig az eredetileg hadrendben tartott állomány közel fele, az ukrán adatok szerint már 90 százalékosak a veszteségek, de a gyalogsági harcjárművek, tüzérség és a rakéta-sorozatvetők körében is az eredetileg hadrendbe állított egységek 15-30 százaléka semmisült meg.

What does Russia have left? I was playing with some numbers last week. The real question is what does Russia really have in storage? Is the equipment even there, is it useable? #RussiaUkraineWar