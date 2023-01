Kiszivárgott: legalább kétszer az amerikai hírszerzés mentette meg Zelenszkijt az ellene irányuló merényletektől

Chris Whipple hamarosan megjelenő, The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House című könyvében azt írja, miközben Zelenszkij nyilvánosan elutasította az amerikai tisztviselők kijelentéseit, melyek szerint Oroszország nagyszabású inváziót tervez Ukrajna ellen, Bill Burns CIA-igazgató titkos tájékoztatást adott neki az életét fenyegető veszélyekről.

Joe Biden amerikai elnök bízta meg a hírszerzési igazgatót, hogy pontos részletekkel lássa el Zelenszkijt „az orosz összeesküvésekről”.

Ez azonnal fölkeltette Zelenszkij figyelmét, megdöbbent, kijózanodott ettől a hírtől

– írja a könyv.

Ukrán tisztviselők szerint a háború kirobbanása óta az oroszok tizenkétszer kíséreltek meg merényletet az ukrán államfő ellen.

Legalább két merénylet meghiúsítása a CIA-igazgató által megosztott amerikai hírszerzési információknak köszönhető

– áll a könyvben.

Címlapkép: Joe Biden és Volodimir Zelenszkij találkozója a Fehér Házban 2022. december 21-én. Forrás: Fehér Ház / Wikimedia Commons