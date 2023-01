Most már egyre biztosabb: Putyin hamarosan elveszíti nélkülözhetetlen fegyvereit

Jurij Ihnat az ukrán hírszerzésre hivatkozva azt állította, hogy Oroszországnak kevesebb mint 100 darab modern Iszkander ballisztikus rakétája maradhatott. Hozzátette, hogy Oroszország ehelyett az Sz-300-as és Sz-400-as rendszereit használja a földi célpontok bombázására, mert ahhoz még bőségesen van lőszer.

Az ellenség megpróbálja kihasználni a megmaradt lehetőségeit, mert sokkal több Sz-300-as rakétával rendelkeznek, mint Iszkanderrel, és többet is gyártanak belőle

- mondta Jurij Ihnat.

On January 14,the Russian Federation launched a strike on Kyiv with new S-400 missiles,-Defense Express.This is a new missile for the Russian S-400 air defense system.Its range is about 230 km.That is,from Belarus, it can target not only ,but also Zhytomyr, Rivne, Lvov... #Kyiv