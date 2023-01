Bár a kanadai kormány páncélozott szállító harcjárműnek (APC) hívja az eszközt, valójában egy 4x4-es, MRAP típusú járműről van szó, amely a Roshel vállalat terméke.

Ukrajna korábban már kapott Senator MRAP-eket, összesen 90 darabot. A mostani csomag értékét 90 millió euróra taksálja a kanadai kormány.

will provide with another 200 Senator APC. #Canada