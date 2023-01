Kiderült, kik utaztak a lezuhant helikopteren, az ukrán belügyminiszter is az áldozatok között van

A kijevi régió kormányzója szerdán közölte, hogy ismeretlen okok miatt egy ukrán helikopter egy óvoda és egy lakóház közelében zuhant le a főváros, Kijev egyik külvárosának számító Brovari városában.

A helikopter egy Eurocopter EC225 Super Puma nagy hatótávolságú személyszállító helikopter volt, amin többek között Denisz Monszatirszkij, az ukrán belügyminiszter, a helyettese és egy államtitkár is utazott. A repülőgép 9 utasa közül senki sem élte túl a balesetet.

A régió kormányzója korábban Telegram-csatornáján jelezte, a baleset idején gyerekek és óvónők is voltak az óvodában. A helyszínt a mentőszolgálatok már evakuálták és biztosították, de az áldozatok között legalább két gyerek is van.

Az áldozatok között két gyermek is volt, 10-en pedig kórházba kerültek

- közölte a rendőrség.

A közösségi médiában megosztott videófelvételeken és fényképeken jól látható, hogy a baleset következtében több épület is lángra kapott.

