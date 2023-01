Az elmúlt hetek slágertémája az OpenAI által fejlesztett, mesterséges intelligenciával ellátott chatbotja, a ChatGPT. A nagyméretű nyelvi modell képes többek között verset írni és programozni, mi pedig leteszteltük, mit válaszol egy komplex társadalmi kérdésre. Lássuk, mint mond a ChatGPT Elon Musk, civilizáció összeomlásáról szóló spekulációjáról!

Drámai jóslat az OpenAI társalapítójától

Korábban beszámoltunk Elon Musk azon kijelentéséről, miszerint az alacsony és gyorsan csökkenő születési ráta „az egyik legnagyobb civilizációs kockázat”.

Ha az embereknek nem lesz több gyermekük, a civilizáció összeomlik. Jegyezzétek meg a szavaimat

- mondta Musk.

Most a mesterséges intelligenciához, az OpenAI által fejlesztett ChatGPT-hez fordultunk, hogy megkérdezzük, igaza lehet-e az OpenAI társalapító Musknak, valóban a civilizáció összeomlását jelentheti-e az alacsony születési ráta.

Mit mond Elon Musk véleményéről a ChatGPT?

Kérdés: Elon Musk szerint az alacsony és gyorsan csökkenő születési ráta miatt összeomolhat a civilizáció. Mit gondolsz erről?

ChatGPT: Az alacsony születési ráta valóban egy komplex probléma, amelynek többféle hatása lehet a társadalomra. Egyes elemzések szerint az alacsony születési ráta jelentős gazdasági nehézségeket okozhat a nyugdíjrendszerekben, mivel kevesebb munkavállaló lesz, akik finanszírozzák a nyugdíjasok ellátását. Mások szerint az alacsony születési ráta jelentősen befolyásolhatja a társadalom demográfiai összetételét, és növelheti a népesség öregedését.

Elon Musk nyilatkozata szerint, a civilizáció összeomlása az alacsony születési rátával járó gazdasági és demográfiai kihívások miatt következne be.

Azonban, ezt a véleményt tudományos bizonyítékok nem támasztják alá, és a civilizáció összeomlásáról szóló elméletek általában komplex és összetett okokra vezetik vissza.

Az alacsony születési ráta megoldása is komplex, és többféle megközelítés létezik. A támogató szabályozás, a családpolitika, az oktatás és a munkaerőpiaci reformok mind hozzájárulhatnak a születési ráta növeléséhez.

Mi az a ChatGPT?

2022. november végén vált elérhetővé az OpenAI mesterséges intelligenciával megtámogatott nyelvi modellje, a ChatGPT 3.5, amely forradalmi áttörést jelent, hiszen a chatbot az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesít, mint a versírás, illetve a programozás.

A GPT 3.5-öt az Microsoft Azure AI szuperszámítógépes infrastruktúráján képezték ki. A nyelvi modell optimalizálásához egy emberi visszajelzéseken alapuló megerősítő tanulási módszert, vagyis az RLHF-et (reinforcement learning from human feedback) alkalmazták.

Ahogyan megírtuk, nemrég bejelentették, hogy érkezik a ChatGPT fizetős változata is, amely a ChatGPT Professional nevet fogja viselni.

Elon Musk és az OpenAI

Az OpenAI azzal a küldetéssel indult, hogy egy nyílt, emberi léptékű mesterséges intelligenciát hozzon létre, amely „mindenkinek a hasznára válik majd”. Az induláskor többek között olyan nevek szálltak be a projektbe, mint Elon Musk, Sam Altman, és Peter Thiel, akik a többi befektetővel együtt 1 milliárd dollárt gyűjtöttek össze a mesterséges intelligencia fejlesztésére. Musk 2018-ban otthagyta az OpenAI igazgatótanácsát, elmondása szerint azért, hogy elkerüljék az érdekek ütközését, amelyre a Tesla saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája szolgáltatott volna okot. Musk támogatóként továbbra is a cég mögött maradt, még akkor is, amikor a cég nonprofit társaságból részben profitorientált, korlátozott nyereségű társasággá vált.

Szintén megírtuk, hogy a Microsoft tárgyalásokat folytat arról, hogy akár 10 milliárd dollárt is befektessen az OpenAI-ba.

Az OpenAI és a ChatGPT sikerére egyébként a riválisok is felkapták a fejüket, a Goolge hamarosan elindíthatja az ChatGPT kihívójának szánt Sparrow nevű mesterséges intelligencia béta verzióját.

