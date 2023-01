Órákon belül hatalmas erők feszülnek egymásnak: fordulat jöhet az ukrán háborúban

Németország abban az esetben fogja engedélyezni, hogy német gyártmányú harckocsikat küldjenek Ukrajnának, ha az Egyesült Államok beleegyezik, hogy saját tankjait küldje

- mondta egy német kormányzati forrás a Reutersnek.

Korábban Olaf Sholz német kancellártól zárt ajtók mögött többször is elhangzott, ha az Egyesült Államok nem hajlandó harckocsikat küldeni, akkor Németország sem engedélyezi sem a saját készletek, sem a korábban más országnak értékesített példányok átadását a harcoló feleknek. Finnország és Lengyelország ugyanis hetek óta nyomást gyakorol Németországra, hogy engedélyezze a náluk hadrendben lévő harckocsik egy részének átadását Kijevnek.

Amerikai tisztviselők most nyilvánosan és bizalmasan is kitartanak amellett, hogy Washington továbbra sem küld amerikai gyártmányú harckocsikat Ukrajnába, azzal érvelve, hogy Kijev számára túl nehéz lenne fenntartani azokat, és hatalmas logisztikai erőfeszítést igényelne egyszerűen a működtetésük. Ukrajna többször is jelezte már, megelégednének akár néhány darab Abrams harckocsival is, ha az megtörné a német politikai ellenállást.

Colin Kahl, a Pentagon legfőbb politikai tanácsadója azonban azt mondta, hogy a Pentagon még mindig nem készült fel arra, hogy eleget tegyen Kijev kéréseinek az üzemanyagot szinte felfaló M1 Abrams fő harckocsikról.

Nem tartunk még ott. Az Abrams harckocsi egy nagyon bonyolult berendezés. Nagyon drága a fenntartása. Sok időt vesz igénybe a kiképzés. Sugárhajtóműve van

- mondta Kahl, aki nemrég tért vissza ukrajnai útjáról.

Egyes amerikai tisztviselők továbbra is bíznak abban, hogy az Abrams harckocsik visszatartása ellenére sikerül meggyőzniük Németországot, hogy legalább engedélyezze a harmadik fél tankjainak Ukrajnába történő szállítását.

Az Egyesült Államok célja, hogy megtörje az Ukrajnában folyó állóháborút az újonnan átadott fegyverek segítségével, amelyek reményei szerint új lendületet adnak Kijevnek az orosz erők elleni harcában

- mondta szerdán a Pentagon egyik magas rangú tisztviselője. Ukrajnának komoly támogatást jelentenének a régóta kért, modernebb nyugati közepes páncélosok: saját páncélosaik jelentős részét ugyanis a szovjet érából megörökölt, esetlegesen modernizált T-64-es és T-72-es harckocsik teszik ki, illetve az orosz alakulatoktól zsákmányol fegyverek. Ezek egy részét ráadásul tüzérségi feladatkörre használják csak, mivel a régebbi T-64-esek túlélőképessége aránylag alacsony a modern harctereken.

Az amerikai tisztviselő szerint Ukrajnának német gyártmányú Leopard harckocsikkal való ellátása a legcélszerűbb, mivel számos ország már rendelkezik velük, akik ráadásul hajlandóak lennének átadni őket. A franciák és a lengyelek is arra hivatkozva presszionálják a németeket, hogy számos európai haderő használja a Leopard 2-eseket, mint elsődleges harckocsi-típus,

így lényegesen könnyebben lehet az ukránoknak a harckocsikhoz szükséges alkatrészeket, lőszert, utánpótlást, képzést biztosítani, mint akár a brit Challenger 2-eseknél, akár a francia Leclerceknél.

Feltételezhető, hogy ha Kijev Leopard 2-eseket kap, elsősorban régebbi típusokhoz juthat hozzá, többek között 2A4-eshez, 2A5-öshöz, kisebb eséllyel 2A6-oshoz. Mindegyik Leopard 2-es fő fegyverét egy Rheinmetall Rh-120-as löveg alkotja, amelyet a NATO legjobb páncélátütő képességgel rendelkező harckocsiágyújának tartanak. A Leopard 2-esek mellett ezt a fegyvert használja az amerikai Abrams, és a brit Challenger 3-as is. Nem mellesleg az összes NATO-harckocsi közül a Leopard 2-esnek a legalacsonyabb a fogyasztása: típusváltozattól függően „csak” 2-3 liter dízelt fogyaszt kilométerenként közúton.

Bár nem teljesen mindegy, milyen típusváltozathoz juthatnak az ukránok, az orosz T-72-esekkel és BMP-kkel jó eséllyel a 2A4-es is fel tudja venni a harcot, hiszen a hidegháború során elsősorban ezek ellen a járművek ellen tervezték. Ugyanakkor a modern, irányított páncéltörő fegyverekkel szembeni túlélőképessége kérdéses, ami Törökország 2018-as, afríni intervenciója során mutatkozott meg igazán.

