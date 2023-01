Nagyon bedurvult a NATO: ömlenek a nehézfegyverek Ukrajnába, mindenki a sorsdöntő összecsapásra készül

Sorsdöntő. Számottevő. Fordulópont. Nagyjából ezekkel a jellemzőkkel szokták illetni az eddigi legnagyobb, számos NATO és NATO-aspiráns ország által egyszerre felajánlott, méreteiben és technikai színvonalában is jelentősnek mondható fegyvercsomagot, melynek pontos összetételét a katonai szövetség mai csúcstalálkozójának végén fogja bejelenteni. Lassan egy évvel a háború kezdete után a NATO vezetői úgy döntöttek: többé nem óvatoskodnak és leselejtezésre ítélt, hidegháborús technika helyett modern és ütőképes fegyverekkel szerelik fel az ukrán haderőt. Ha Oroszország valóban újabb támadásra készül, szűkül az időkeret arra, hogy ezt megvalósítsa, hiszen az új NATO-fegyverek számottevő upgradet jelentenek az ukrán fegyveres erők technológiai színvonalának. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az eddig közzétett infók alapján, bár tényleg jelentősnek nevezhető a ramsteini fegyvercsomag, önmagában a felajánlott eszközök alacsony darabszáma miatt valószínűleg nem lesz elég ahhoz, a Donbaszt, Krímet visszavegye velük Ukrajna. Ugyanakkor újabb ellentámadás indulhat, sőt, valószínűleg indulni is fog.

Az eddigi legnagyobb közös, NATO-szállítmány

Archer önjáró tarack. Fotó: U.S. Air National Guard photo by Staff Sgt. Bryan Myhr

Oroszország és támogatóik a háború eleje óta mémelnek azzal, hogy azért nem tudnak tartós és jelentős sikereket elérni Ukrajnában, mert „az egész NATO ellen harcolnak” az országban. Eddig ez abszolút nem volt így, hiszen bár jelentős mennyiségű technikai eszközt kapott Ukrajna nyugatról, a fegyverszállítmányok zöme leselejtezésre ítélt, hidegháborús fegyver volt, ami sok esetben még az orosz haderő eszközeinek színvonalától is elmaradt.

Az elmúlt néhány nap során majdnem minden NATO-tagállam úgy döntött, hogy jelentős technikai színvonalat és tűzerőt képviselő nehézfegyvereket küldenek Ukrajnának. Bár a konkrét részleteket még tárgyalják a NATO-vezetők a ramsteini légibázison, számos ország adománya már most is ismert.

Csupán darabszámra mérve a felajánlott eszközök mennyisége elmarad számos korábbi fegyvercsomaghoz képest, hiszen mint emlékezetes, csak Lengyelország több mint 300 tankot, az Egyesült Államok több mint 1000 MRAP-et és Humveet küldött már Ukrajnának.

Egyes eszközök azonban nagyon jelentős technológiai ugrást képviselnek az ukrán haderőnek: ilyenek lesznek például a Patriot légvédelmi rendszerek, a brit Challenger 2-es harckocsik, a Bradley gyalogsági harcjárművek vagy az Archer önjáró tarackok.

Bár az Ukrajnának biztosított fegyverek listája annyira jelentős, hogy egyszerűen túl sok helyet foglalna el a cikkben minden technikai eszköz felsorolása, a lényegesebb adományok a következők:

Tankok : 14 Challenger 2-es Nagy-Britanniától, jó eséllyel újabb 14 Leopard 2-es Lengyelországtól.

: 14 Challenger 2-es Nagy-Britanniától, jó eséllyel újabb 14 Leopard 2-es Lengyelországtól. Gyalogsági harcjárművek: 110 M2 Bradley IFV az Egyesült Államoktól, 40 Marder Németországtól, 50 CV90-es Svédországtól.

110 M2 Bradley IFV az Egyesült Államoktól, 40 Marder Németországtól, 50 CV90-es Svédországtól. Páncélozott szállító harcjárművek: 90 Stryker és 100 M113-as az Egyesült Államoktól, kb. 200 egyéb APC (elsősorban Bulldogok) Nagy-Britanniától.

90 Stryker és 100 M113-as az Egyesült Államoktól, kb. 200 egyéb APC (elsősorban Bulldogok) Nagy-Britanniától. Önjáró tüzérség: 18 M109A7 Paladin az Egyesült Államoktól, 30 darab AS90 Nagy-Britanniától, 12 Archer Svédországtól, 19 Caesar Dániától.

18 M109A7 Paladin az Egyesült Államoktól, 30 darab AS90 Nagy-Britanniától, 12 Archer Svédországtól, 19 Caesar Dániától. Légvédelem : 8 Avenger önjáró légvédelmi rakétarendszer és 1 Patriot-üteg az Egyesült Államoktól, 1 Patriot Németországtól és 1 Patriot Hollandiától, 1 SAMP/T rendszer Franciaországtól és Olaszországtól, 1 NASAMS Kanadától.

: 8 Avenger önjáró légvédelmi rakétarendszer és 1 Patriot-üteg az Egyesült Államoktól, 1 Patriot Németországtól és 1 Patriot Hollandiától, 1 SAMP/T rendszer Franciaországtól és Olaszországtól, 1 NASAMS Kanadától. MRAP-ek és páncélozott terepjárók : 138 Humvee Amerikától, 200 Senator MRAP Kanadától, 55 MaxxPró Amerikától.

: 138 Humvee Amerikától, 200 Senator MRAP Kanadától, 55 MaxxPró Amerikától. Emellett több tízezer tüzérségi és harcjármű-lőszer, gyalogsági kézifegyverek, páncéltörő eszközök, személyévedelmi és logisztikai felszerelések masszív mennyisége megy majd Ukrajnába.

"Csodafegyverek, csodatankok?"

Challenger 2-es általános harckocsik, vagy "nehéztankok", ahogy az EU-s politikusok egy része hivatkozik rájuk. Fotó: 7th Army Training Command from Grafenwoehr, Germany, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Az Ukrajnának biztosított új fegyvercsomag nagyon jelentős technológiai ugrást jelent az ukrán fegyveres erőknek, az azonban aligha várható, hogy ennyi fegyverrel pikk-pakk letarolja majd Ukrajna az orosz haderőt és visszaveszi a Donbaszt és a Krímet.

A következő dolgokra kell gondolni:

a most felajánlott technikai eszközök nagy része nagyon korszerű, high-tech fegyver, a kezelésükhöz szükséges képzés jelentős időt, affinitást és erőforrásokat vehet igénybe. Az ukrán haderő továbbra is jelentős többségben hidegháborús szovjet és egyre inkább NATO-technikát használ, egyelőre kevés az igazi high-tech eszközük, melynek használatára ki vannak képezve. Közben persze arra is gondolni kell viszont, hogy például a nyugati önjáró tarackok és rakétatüzérségi eszközök hatékony használatát nagyon gyorsan elsajátították az ukrán kezelők a megfelelő NATO-kiképzés után. Ugyanakkor ez is időt, alsó hangon is hónapokat vesz majd igénybe.

Az ukrán haderő továbbra is jelentős többségben hidegháborús szovjet és egyre inkább NATO-technikát használ, egyelőre kevés az igazi high-tech eszközük, melynek használatára ki vannak képezve. Közben persze arra is gondolni kell viszont, hogy például a nyugati önjáró tarackok és rakétatüzérségi eszközök hatékony használatát nagyon gyorsan elsajátították az ukrán kezelők a megfelelő NATO-kiképzés után. Ugyanakkor ez is időt, alsó hangon is hónapokat vesz majd igénybe. A nyugati eszközök hatékony használatához teljesen új logisztikai útvonalakat kell kiépíteni: gondoskodni kell több mint egy tucat újfajta, NATO-eszköz alkatrész-ellátásáról, lőszerellátásáról, üzemeltetéséről, szállításáról. Korábban más high-tech eszközöknél is előfordult (például a Panzerhaubitze 2000-eseknél), hogy a vártnál intenzívebb használat gyorsan harcképtelenné tette az adott fegyverrendszert, a beszállító ország pedig nem gondoskodott a megfelelő alkatrész-utánpótlásról, ezért a technika egy részét kannibalizálni kellett. Tehát nem elég adott haditechnikai eszközt „ledobni” Kijevben: ahhoz, hogy heteken, hónapokon át használható legyen és érdemi segítséget jelentsen az ukrán haderőnek, számos logisztikai és személyi feltételnek teljesülnie kell.

gondoskodni kell több mint egy tucat újfajta, NATO-eszköz alkatrész-ellátásáról, lőszerellátásáról, üzemeltetéséről, szállításáról. Korábban más high-tech eszközöknél is előfordult (például a Panzerhaubitze 2000-eseknél), hogy a vártnál intenzívebb használat gyorsan harcképtelenné tette az adott fegyverrendszert, a beszállító ország pedig nem gondoskodott a megfelelő alkatrész-utánpótlásról, ezért a technika egy részét kannibalizálni kellett. Tehát nem elég adott haditechnikai eszközt „ledobni” Kijevben: ahhoz, hogy heteken, hónapokon át használható legyen és érdemi segítséget jelentsen az ukrán haderőnek, számos logisztikai és személyi feltételnek teljesülnie kell. Bár a most leszállított fegyvercsomag tényleg jelentős, továbbra sem lehet olyan fegyverzeti mennyiségről beszélni, melynek segítségével Ukrajna biztosan és gyorsan meg tudná nyerni a háborút. A mostani eszközökből Ukrajna csupán néhány harckocsizó századot, tüzérszázadot tud felfegyverezni, érdemi támogatást talán egyedül a gépesített gyalogság kapott APC-k és IFV-k százaival. Ukrajna korábban bebizonyította: kis számú, jól kezelt high-tech fegyverrendszerrel is jelentős harcászati sikereket tudnak elérni, a háború azonban addig valószínűleg nem ér véget, amíg egyik vagy másik haderő stratégiai vereséget nem szenved, ettől azonban jelenleg még nagyon távol vagyunk.

A mostani eszközökből Ukrajna csupán néhány harckocsizó századot, tüzérszázadot tud felfegyverezni, érdemi támogatást talán egyedül a gépesített gyalogság kapott APC-k és IFV-k százaival. Ukrajna korábban bebizonyította: kis számú, jól kezelt high-tech fegyverrendszerrel is jelentős harcászati sikereket tudnak elérni, a háború azonban addig valószínűleg nem ér véget, amíg egyik vagy másik haderő stratégiai vereséget nem szenved, ettől azonban jelenleg még nagyon távol vagyunk. Az újabb fegyvercsomag az ukrán haderő legnagyobb hosszú távú problémáját, az élőerő-állomány utánpótlását nem oldja meg; igaz, feltételezhető, hogy a modern fegyverek a kezelők túlélőképességét növelni, a baráti élőerő-veszteségeket csökkenteni fogják. Az viszont egyáltalán nem látszik még, mennyire.

Mennek vagy nem mennek a Leopardok?

Lengyel 2A4 harckocsi lengyel szolgálatban. Fotó: Wikimedia Commons

A mai ramsteini NATO-csúcs kapcsán nagy kérdés, hogy sikerül-e az amerikai-lengyel-finn lobbierőnek rávennie a német kormányt arra, hogy Leopard 2-es általános harckocsikat szállítson Ukrajnának. Jelenleg éppen úgy néz ki, hogy nem fog sikerülni, de végleges döntés még nincs most, ahogy cikkünk ma délután 5-kor megjelent.

Ahogy a Challenger 2-esek esetében, úgy a Leopard 2-esek kapcsán is elmondható: ezek nagyon jó harckocsik, de önmagában még akár 100 Leopard 2-es sem hozza majd el Ukrajna automatikus győzelmét. Ilyen mennyiségekről ráadásul még csak nincs is (egyelőre) szó - jó esély van rá, hogy a lengyel-finn-német hármas összesen körülbelül 30-40 tankot küld Kijevnek (ha küld, ami még mindig kérdéses).

A Leopard tehát - a Challengerhez hasonlóan - nem csodafegyver. Ennek az oka egyrészt, hogy Ukrajna jó eséllyel Leopard 2A4-eseket fog kapni: ezek a harckocsik bár egy orosz / szovjet T-72-essel, T-80-assal valószínűleg könnyedén felveszik a harcot, a modern páncéltörő fegyverekkel, drónokkal szemben kevésbé ellenállók.

Másrészt az is fontos, hogy ahhoz, hogy egy harckocsizó alakulat "csodát tudjon tenni," hatékony összefegyvernemi támogatásra van szüksége. Az ukránok most kapnak komoly tüzérségi és gyalogsági fegyvereket, a légierő képességeit azonban továbbra sem hajlandók érdemben támogatni a nyugati országok.

Ettől függetlenül tény, hogy az ukrán fegyveres erők páncélos-utánpótlása nyugati harckocsikkal lesz szükséges, ha a harckocsizó alakulatok harcképességét fenn akarják tartani Kijev támogatói, a NATO-országok pedig lassan az összes T-72-esüket odaküldték már az ukrán frontra.

A Leopard 2-es előnyeiről, hátrányairól amúgy itt írtunk:



Ismét Oroszországon a világ szeme

Orosz T-72B3 harckocsik egy hadgyakorlaton. Fotó: Mil.ru

Ahogy a korábbi nyugati fegyverszállítmányok esetében, most is elővette Oroszország az atomkártyát. Miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök az Almaz-Antej egyik üzemében azt mondta: nincs olyan opció, hogy Oroszország veszítsen Ukrajnában, Dimitrij Medvegyev, az orosz nemzetbiztonsági tanács alelnöke explicit azt mondta, hogy ha Oroszország vesztésre áll, atomháború jöhet. Közben pedig több orosz stratégiai csapásmérő alakulat is gyakorlatozni kezdett.

A mostani fegyverszállítmány összetétele arra mutat rá: a Nyugat arra játszik, hogy a konvencionális képességek folyamatos utánpótlásával, az ukrán haderő fokozatos támogatásával Oroszország veszíteni fog a hagyományos háborúban,

ezt a davosi Világgazdasági Fórum, majd a ramsteini NATO-csúcs során ki is mondta néhány NATO-ország vezetője. Mindezek miatt pedig némelyest jogosan ismét feléledtek a háborús eszkalációval, mondjuk ki: atomháborúval, világháborúval kapcsolatos félelmek.

Való igaz, hogy csupán az ukrajnai háború megnyerése céljából logikus (és nem indokolt) stratégiai döntés lenne, ha Oroszország a hónapok óta tartó fenyegetések után beváltaná az ígéretet: néhány taktikai nukleáris csapással megpuhítaná Kijevet, Lvivet és Odesszát, majd megindulna a Rosztovban és Belaruszban gyülekező páncélosokkal és légierővel, hogy elfoglalja Kijevet. Nem kizárt, hogy van ilyen haditerv az orosz vezetés asztalán és mérlegelik az alkalmazás lehetőségét, következményeit.

Egy ilyen döntést azonban nem lehet csupán katonai szempontok alapján mérlegelni: akárhogy is nézzük, ha az oroszok atomfegyvert használnak, maguk ellen fordítják az egész világot, beleértve az orosz gazdaságot félig-meddig lélegeztetőgépen tartó Kínát is.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 11. 04. Németország és Kína is kiállt az ukrajnai háború befejezése mellett

Nem mellesleg arról is érdemes szót ejteni, hogy számos NATO-illetékes kifejtette: ha Oroszország atomfegyvert használ Ukrajnában, a NATO valószínűleg támadást indít az Ukrajnában és a Krímen állomásozó orosz csapatok ellen, ez pedig az orosz haderő eddigi teljesítménye alapján jó eséllyel nagyon gyors orosz vereséggel végződne. Ezután két opció lehet: az orosz haderő leteszi a fegyvert és a megadásról kezd el tárgyalni, ami Oroszország számára finoman szólva is kedvezőtlen feltételekkel történne, vagy globális atomháború lesz.

Visszatérhet tehát a mostani fegyvercsomagra: teljesen világossá vált, hogy ha Oroszország eszkalál, a Nyugat is eszkalálni fog, Oroszország pedig jelen állapotában sem egy hagyományos, sem egy stratégiai csapásmérő eszközökkel vívott háborút nem tud megnyerni.

(Arról persze konszenzus van, hogy egy globális nukleáris háborút senki sem tud megnyerni, hiszen a hadviselő felek pusztulásához vezetne, egy hagyományos háborúban azonban akárhogy is nézzük, az oroszoknak nem sok esélye lenne a NATO-val szemben, ha még a Donbaszt sem tudják elfoglalni 11 hónap alatt.)

Így tehát, ha az orosz vezetők valóban, ahogy hangsúlyozták eddig sokszor, Oroszország megsemmisülését akarják elkerülni, folytatják a háborút azzal a hagyományos eszköztárral, melyet eddig használtak, az eszkaláció abszolút nincs érdekükben.

Erre eszköz lehet

egy újabb mozgósítás,

iráni és észak-koreai rakéták beszerzése,

egy újabb, hagyományos eszközökkel indított támadás Fehéroroszország felől.

Az orosz haderőnek nagyjából 4-6 hete van, hogy ezeket a dolgokat aktualizálja, hiszen tavasszal várhatóan megérkeznek majd az új NATO-fegyverek a frontvonalra, ezekkel, ha nem is nyeri meg a háborút Ukrajna, újabb ellentámadást szinte biztosan indít majd.

