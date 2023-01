Sokkoló felvételen az oroszok rettegett termobárikus rakéta-sorozatvetőjének támadása

A nemrégiben közzétett videón elméletileg az ukrán egységek kezén lévő fronttelepülés, Novoszelivszke bombázása látható, orosz TOSz-1-es Szolncepjok termobárikus rakéta-sorozatvetőből. A luhanszki régióban található települést még 2022 végén foglalta vissza súlyos harcok árán az ukrán hadsereg az oroszoktól.

Thermobaric arrivals of TOS-1A Solntsepek on the AFU positions in Novoselovskoe, LPR pic.twitter.com/Ui5BibTIbT