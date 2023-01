A háború következő szakasza a tankokról fog szólni - Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2023. január 22. 15:04

Az orosz hadsereg több hírügynökség jelentése szerint is támadást indított a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja régióban, maguk az oroszok pedig az állítják, sikerült „előnyösebb pozíciót” felvenni a térségben. A brit védelmi minisztérium közlése szerint a háború jelenleg „holtponton” van, napi hírszerzési jelentésükben tegnap azt írták, hogy a leghevesebb harcok a Donbasz régióban található Bakhmut városa körül zajlanak, ahol orosz előrenyomulás is várható. Eközben az ukránok az északkelet-ukrajnai Kremina közelében értek el kisebb sikereket, visszaverve több orosz támadást is. Németország egyelőre nem döntött az Ukrajnának szánt Leopard 2-es harckocsik ügyében, amiért éles kritikákat kapott szövetségeseitől, többek között a Balti-államoktól. Arról viszont már sikerült döntést hozni, hogy Lengyelországban megkezdődik az ukrán katonák kiképzése a Leopard 2-es harckocsik kezelésére. Közben az ukránok brutális tavaszra számítanak, és azt vetítik előre, hogy a harcok következő szakaszában döntő jelentősége lesz a harckocsiknak.