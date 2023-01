Újra lecsapott a HIMARS Kadijivkában, ezúttal egy csecsen fegyveresek által használt épületre

Az ukrán fegyveres erők szerint a gépipari üzem gyógyszerraktárát Ramzan Kadirov csecsen elnök fegyveresei használták „tartózkodási helyükként”.

Egy helyi forrás szerint az épületben katonai kórház működött.

Még júniusban Kadirov megosztott egy videót, mely szerint orvosi eszközöket szállítanak egy kadijivkai kórházba.

A szakadár Luhanszki Népköztársaság milíciájának szóvivője szerint civil áldozatok nem voltak. A veszteségeket még vizsgálják.

Russians have organised a separate hospital for treating kadyrovtsy in Kadiivka town in region. But eventually has visited heroes. They say, 200 soldiers have finally got their black plastic bags. #Luhansk