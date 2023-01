Videó: komoly akadályba ütköztek az orosz gyártmányú páncélosok

A nemrégiben közzétett videón látható, hogy az ukrán fegyveres erők egyik T-72-es páncélosa süllyedt bele a hatalmas sártengerbe, amely jelenleg az ukrán frontvonal egy részét borítja. A tankot végül egy másik harckocsi segítségével húzzák ki a csapdából.

Ukrajnában a megszokotthoz képest sokkal enyhébb téli időjárás köszöntött be a napokban, ami azt jelenti, hogy akár méteres sártenger is ellepheti a fél országot. Ennek pedig egyenes következménye, hogy a nehezebb járművek - legyen szó harckocsiról vagy páncélozott csapatszállító járművekről – könnyedén a sár fogságába kerülhetnek. Az ilyen szintű sár nem csupán a harcoló alakulatok mozgását nehezíti meg, de az őket támogató logisztikai képességek tevékenységét is jelentősen megnehezíti.

This winter in Ukraine is not cold enough.Even soviet made tanks that are lighter get deep in mudNormally, this time of the year, we should get negative temperatures and night... #Ukraine