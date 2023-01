Videó: megérkeztek a tankgyilkos amerikai páncélosok Ukrajna szomszédjába

Január 11-én érkezett a hír, mely szerint az Egyesült Államok egy dandárnyi katonát, és katonai járművet küld Lengyelországba és Litvániába, a NATO keleti szárnyának megerősítése érdekében. A videón szereplő, vonatokra pakolt M2 Bradley gyalogsági harcjárművek minden bizonnyal ehhez a katonai egységhez tartoznak. A témáról itt írtunk bővebben

A Bradley M2 az amerikai fegyveres erők sztenderd gyalogsági harcjárműve, melynek elsődleges feladata a gyalogság támogatása, de korlátozottan katonák szállítására is alkalmas.

American infantry fighting vehicles M2 Bradley are spotted in Poland todayPolish railway company PKP Polskie Linie Kolejowe transports Bradleys toward the Ukrainian border. https://t.co/srjln17lOE