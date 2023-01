Kő kövön nem maradt: látványos felvételen, ahogy ukrán rakéta-sorozatvetők hada egyszerre nyit tüzet az orosz állásokra

A hétfő este Twitterre feltöltött felvételen több ukrán rakéta-sorozatvető (valószínűleg BM-21 Gradok) is látható, amint az éjszaka közepén tüzet nyit az orosz állásokra. Az ukránok a régi szovjet technikán (BM-21 Grad és BM-27 Uragan) kívül nyár óta hasznának amerikai HIMARS és amerikai fejlesztésű, de főként európai adományokból (Egyesült Királyság, Norvégia) származó M270 MLRS rakéta-sorozatvetőket is.

The Armed Forces of are always on the defensive! #Ukraine