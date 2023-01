Magyar honvédelmi miniszter: nem bírnak egymással az oroszok és az ukránok, véghajrában a magyar vaskupola rendszer kiépítése

Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelzése szerint a magyar honvédség minap elindult fiatalítási programjának első szakasza, a felsővezetői körbeli elbocsátások, már le is zárultak, és közülük már többen kedvező ajánlatokat is kaptak a munkaerőpiacról. A második szakasz – amely a parancsnoki körbeli elbocsátásokról szól – február közepére fog lezárulni, és ez a mostani fiatalítási kör egy egyszeri aktus. A későbbiekben azonban lesz egy olyan rendszer, hogy az életpálya szempontokat is jogszabályilag beépítik majd a honvédségi szabályzatokba.

Az egész fiatalítási lépésről azt mondta, „ez arányaiban is egy kicsi változás, nem olyan mértékű változásról beszélünk, hogy ez a magyar haderő NATO-alkalmazhatóságát bármilyen tekintetben érintené. Sőt, azt javítja, hiszen a harckészség növelése végső soron a célunk vele. Magyarország a NATO-nak elkötelezett és megbecsült tagja. Magyarország számos területen jól teljesít a NATO-ban, amit minden fórumon visszaigazolnak”.

A NATO-ban sokszor emlegetett 2%-os GDP-arányos honvédelmi kiadások kapcsán a miniszter jelezte:

Ebben az évben elérjük a 2 százalékot vagy annak nagyon közelében leszünk.

Ezt korszakhatárnak, fontos lépésnek nevezte, hogy „miután nagyon messziről indultunk, most fölértünk oda, hogy már a bűvös 2 százalékot közelíti””. Emlékeztetett rá, hogy ez egy NATO-ajánlás, amelyen belül 20%-nyi részt eszközbeszerzésre ajánlott fordítani, amelyet azokban az években, amikor nagy eszközbeszerzések vannak itthon, bőven túllépünk.

Ezek után leszögezte:

A 2 százalék egy padló, ide mostantól megérkeztünk, ennél lejjebb nem tudom elképzelni, hogy a következő évek biztonsági körülményei között a nemzeti költségvetés mehetne.

A honvédelmi fejlesztések között beszélt arról, hogy „Magyarországon van 12 Leopard, ez egy német gyártmányú, nagyon modern harckocsi. Ennek egy továbbfejlesztett változatából fog érkezni további 45 darab a következő években, tehát a harckocsiképességünk jelentős lesz, és ezzel is visszaépül egy a 2010-es évek elejére egy teljesen leépített képesség”.

Hozzátette: emellett lesznek Lynxek, magyarul Hiúzok, amelyek páncélozott harcjárművek és ezekből több száz érkezik. Mellettük megjelennek a PzH-2000-es önjáró lövegek, melyek civil nyelven szólva olyan nagy ágyúk, amit egy harckocsiszerű lánctalpas eszköz juttat abba a pozícióba, ahonnan neki tüzelnie kell.

A műsorban szóba került az is, hogy az izraeli vaskupola rendszer egyik rétege épül ki Magyarországon radarok és rakéták segítségével, „amelyek együttműködéséből keletkezik egy olyan légvédelmi rendszer, ami vaskupolaként működik az ország fölött”.

Ezek az eszközök idén és jövőre már a legnagyobb részben megérkeznek, úgyhogy a legutolsó fázisában vagyunk a kiépítésének.

Azt is újra leszögezte a friss svéd-török fejlemények mellett, hogy nem a magyar parlament lesz az utolsó, amely ratifikálja a svéd és finn NATO-csatlakozást.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a doni áttörés 80. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen Budapesten, a Szentháromság téren 2023. január 12-én.